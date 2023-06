La Mesa del Litio buscará presentar en junio una propuesta de ley de industrialización

Foto: Archivo

Exportación e industrialización local

Foto: Archivo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó este jueves la intención de la, integrada por provincias y representantes del gobierno nacional, de presentar al Congreso una propuesta dede dicho mineral durante junio, mientras que la, Mercedes Marcó del Pont, tomó como caso paradigmático en la materia a Chile, de "promoción de alianzas públicos-privadas con mayoría estatal"., anticipó el jueves el mandatario provincial en diálogo con Télam Radio, al tiempo que se expresó confiado en que para esa fecha se tenga lista y formalizada "una propuesta para ser elevada al Congreso de la Nación", de laLa Mesa Nacional del Litio se encuentra conformada por los gobernadores de, y representantes delEl gobernador catamarqueño descartó que los próximos comicios electorales retrasen una eventual sanción, pues los propios jefes provinciales de los tres distritos forman parte de distintos signos políticos.En ese sentido, los mandatarios -señala Jalil- comparten la idea de que"Estamos trabajando más allá de la coyuntura política y eso ha sido muy importante. Hay que empezar a trabajar en leyes bipartidistas como es el caso de lay ladel litio", subrayó.En lo que refiere a la industrialización, Jalil hizo referencia a las múltiples aristas que involucran la cuestión."Primero hay que empezar con la. Tenemos que pensar que, si vamos a tener autos eléctricos, los talleres o los mecánicos se tienen que especializar más en motores eléctricos que a explosión", explicó el gobernador.También recordó que, a diferencia de los autos a combustión, su producción y montaje requiere "mucho menos personal".En los mismos términos, la, Mercedes Marcó del Pont, indicó que se está "avanzando" en la Mesa del Lito en la elaboración de un proyecto de Ley que buscará "compatibilizar la potencialidad exportadora con la disponibilidad del recurso para la industrialización local", evitando que "nuestro país se vuelva un importador de autos eléctricos".A su vez, tendrá como objetivo"La transición energética es mucho más que la posibilidad de contar con divisas para aliviar la restricción externa, el desarrollo de la economía del litio es una oportunidad paraque tiene nuestro país", expresó la funcionaria durante un evento organizado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en el marco de un ciclo por los 40 años de democracia.En ese marco, enfatizó que la actual administración nacional "no puede terminar sin haber puesto en discusión marcos regulatorios que, entre otros aspectos, garanticen la disponibilidad de una cuota de litio para su industrialización en Argentina".Al igual que Jalil, Marcó del Pont hizo énfasis en que no sólo se requerirán de normativas, incentivos y reglas de juego para que las terminales locales produzcan, sino también de una reconversión."Trabajamos con las distintas áreas del Gobierno, los sindicatos, las terminales automotrices y las autopartistas para que la transición energética no golpee de frente a esa industria", afirmó.A la hora de evaluar experiencias internacionales en la materia, la secretaria dijo que, enfatizó Marcó del Pont en un comunicado, quién destacó la "promoción de alianzas públicos-privadas con mayoría estatal" como parte de la Estrategia Nacional del Litio del país trasandino.