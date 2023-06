Alerta por nevadas intensas en el Parque Nacional Nahuel Huapi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por intensas nevadas. Foto: Alejandra Bartoliche.

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi de la provincia de Rio Negro advirtieron a sus visitantes sobre las intensas nevadas que se esperanDebido al alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alertó que “la región será afectada por intensas nevadas” desde este jueves y hasta el sábado inclusive, la institución recomendó “".Asimismo, se advirtió que “queda bajo absoluta responsabilidad de visitantes no respetar las indicaciones y estar atentos e informarse sobre el cierre de senderos y áreas”."Los diferentes senderos y áreas de uso público están insertos y expuestos a los procesos naturales propios de los ambientes de un Parque Nacional, como la caída de ramas y árboles que es frecuente, por ello es importante evitar actividades al aire libre", alertaron las autoridades.Asimismo, solicitaron "asegurar los elementos que puedan volarse, no refugiarse debajo de los árboles, postes o cables de electricidad" y "antes de conducir, verificar las condiciones del vehículo: anticongelante, cadenas, luces, la altura del auto y el camino a recorrer".Por último, pidieron "tenery no olvidar que ante algún inconveniente se deben colocar las balizas a 50 o 60 metros del auto", teniendo en cuenta que "las distancias y el clima dificultan el tránsito".Las autoridades recomendaron también "estary tener en cuenta que para salir a la montaña es obligatorio hacer el Registro de Trekking único dentro de las 48 horas".