Movilizaciones a ocho años del primer NiUnaMenos: "Vivas, libres y desendeudadas"

Fardin: "Es importante que el 3J estemos todas en la calle porque no se puede volver atrás"

La actriz Thelma Fardin convocó a participar el próximo sábado de la movilización de Ni Una Menos y aseguró que "es importante que el 3J estemos todas en la calle porque no se puede volver atrás".



Fardin formuló esas declaraciones en un taller sobre noviazgos violentos que organizó la Defensoría del Pueblo bonaerense en la Escuela Normal Superior N°1 "Mary O'Graham" de la ciudad de La Plata, del que participaron distintos expositores.



"No podrán hacernos retroceder en la toma de conciencia que hicimos. Habrá que seguir pensando estrategias para erradicar la violencia porque no queremos llorar más a una mujer cada 30 horas", dijo la actriz y puso de relieve "la responsabilidad del Estado" en la materia.



Así, indicó que "Úrsula Bahillo hizo 18 denuncias y fue asesinada", por eso consideró que "las que estamos y tenemos la suerte de poder seguir vivas, tenemos que seguir unidas, luchando y en la calle".



En ese sentido, Guido Lorenzino, titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, dijo que "se avanzó poco, a pesar de todo lo que se hizo" y razonó que "cuando uno conquista un derecho nuevo, consolida un derecho anterior y hay muchos no consolidados".



En ese marco, advirtió sobre "los candidatos y propuestas (para las elecciones) que nos pueden hacer retroceder mucho si no estamos activos, militantes y con conciencia de lo que puede venir" y estimó que "los riesgos son importantes y podemos lamentarlos de muchas maneras".



"Ya lo vimos hace un par de años con miradas y discursos que nos hicieron retroceder", continuó y manifestó: "Venimos del juicio de Lucía Pérez en el que por suerte se logró una condena en un tribunal que no los había condenado por femicidio. Es una Justicia que no ve lo flagrante, lo obvio. El camino es muy adverso".