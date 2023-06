Brasil: aprobaron un proyecto que debilita los ministerios de Ambiente y Pueblos Indígenas

La intervención de Lula para tratar el proyecto

Qué propone este proyecto

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó modificaciones a la estructura del Gobierno, quepara cumplir las promesas climáticas del oficialismo.El texto, aprobado en la noche del pasado miércolesy que será votado este jueves en el Senado, constituye una nueva derrota para el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Congreso, de mayoría conservadora.Con los cambios aprobados,la responsabilidad de la demarcación de nuevas tierras indígenas, que pasará al Ministerio de Justicia.-clave en el monitoreo y el combate a la deforestación ilegal- y sobre la gestión de los recursos acuíferos., que pese a haber sufrido el segundo revés legislativo en 24 horas en materia medioambiental, evitó una derrota inclusive mayor.que valida la composición de los 37 ministerios determinados por Lula en enero, y caduca el 1 de junio.Si los legisladores no hubieran votado la norma o si la hubieran rechazado en su totalidad, hubiera significado automáticamente un encogimiento drástico del gobierno en 14 carteras para quedar en 23., volviendo a la conformación que Lula heredó del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022)., para intentar que el proyecto fuera tratado., que explica las recientes derrotas en el legislativo debido a una "falta o ausencia de articulación política", y señaló que le transmitió a Lula el malestar de los legisladores, informó la agencia de noticias AFP., manifestó.La votación del pasado miércoles marcó la segunda derrota legislativa para la agenda ambiental del Gobierno, después de que los diputados aprobaran el martes anterior un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas, relanzada por Lula tras varios años de paralización.La iniciativa, que debe obtener el visto bueno del Senado,Este "marco temporal"Al llegar al poder en enero, Lula designó al frente de Medio Ambiente a Marina Silva , figura emblemática de la lucha contra el cambio climático en Brasil, yEl optimismo internacional generado por esos nombramientos, no obstante,"No es que su base de apoyo está desarticulada, es que Lula no tiene base alguna en el Congreso" más allá de los partidos de izquierda y centroizquierda que apoyaron su candidatura, sostuvo el analista político Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium.