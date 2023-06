Elecciones en Santa Fe: 13 fórmulas competirán para la gobernación

Este año se elegirán en Santa Fe gobernador y vice, los 50 diputados y los 19 senadores provinciales, los intendentes de 46 ciudades.

La Justicia Electoral de Santa Fe oficializó 13 fórmulas de precandidatos a gobernador y vice, de las cuales cuatro pertenecen al peronismo y tres al frente opositor que reúne a la UCR y al PRO, que definirán sus postulantes en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 16 de julio, informaron voceros oficiales.El final del plazo para la oficialización de listas no arrojó sorpresas en la categoría más importante, los que aspiran a suceder al gobernador Omar Perotti, y en el caso de su partido, competirá en un frente denominado "Juntos Avancemos" que tiene a cuatro anotados para la compulsa interna.Son el senador nacional(La Cámpora),(Movimiento Evita) y(Corriente Nacional de la Militancia).Por el lado de Juntos para Cambiar Santa Fe, que asocia a la UCR, al PRO y a un sector del Socialismo, la interna comenzó con alto voltaje cuando la senadora nacionalvinculó al precandidatocon una campaña sucia en su contra y dijo que "no paró" al narcotráfico cuando fue ministro de Seguridad.En ese mismo espacio compite una tercera alternativa, que encabeza, ex intendenta de Rosario y actual titular del Partido Socialista a nivel nacional.También quedaron oficializadas las listas que encabezan(Coalición Cívica),(Escucharse Santa Fe),(Partido Moderado),(Viva la Libertad),(Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) y(Unir la izquierda)., la mitad de los concejales de 60 ciudades y los integrantes de las comisiones comunales en 305 localidades.El próximo paso importante del cronograma confeccionado por la Justicia Electoral de la provincia será el 16 de junio, cuando se inicie formalmente la campaña electoral para las primarias, período que concluirá el 14 de julio a las 8.