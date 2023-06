Apuñaló a su padre, quiso agredir al policía que intentó detenerlo y murió baleado

La investigación en curso es por "lesiones y homicidio". / Foto Diego Izquierdo.

Un joven de 27 años murió baleado por un policía al que aparentemente quiso agredir cuando intervino para que dejara de herir con un chuchillo a su padre en una vivienda de la localidad de Gonnet, La Plata, informaron fuentes policiales.El episodio se produjo este miércoles en una vivienda ubicada en la calle 518, entre 132 y 133, cuandoAl llegar al lugar,(63), quien estaba en el piso herido con un corte a la altura del cuello.Uno de los policías intentó separar al joven de su padre, momento en que el agresor se le abalanzó con el arma en un presunto intento de ataque, según la información suministrada por los voceros.Siempre de acuerdo con la versión del policía, éste extrajo su arma reglamentaria y disparó contra el menor de los Correa, quien recibió dos balazos y murió en el acto.Una ambulancia del Same llegó a la vivienda y los médicos constataron que el mayor de los Correa tenía una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital para ser suturado., que no había sido renovada.Además, se determinó que, explicaron las fuentes.En la investigación por "lesiones y homicidio" interviene el fiscal platense Martín Almirón, quien ordenó el secuestro del arma del policía y demás elementos, aunque por el momento no adoptó ningún temperamento ya que todo indica que habría disparado en legítima defensa.