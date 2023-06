Una comedia con historias de inmigrantes irlandeses y mujeres que rompieron estructuras

Los protagonistas junto al director y a la autora.

El nuevo elenco que reestrenó al obra en mayo.

Comicidad y humor físico para contar las penas de los inmigrantes.

Dónde y cuándo verla La obra protagonizada por Gaby Páez, Caro Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff, con escenografía de Marcos Murano y vestuario de Julieta Harca, sale a escena los viernes a las viernes 20.30hs, en el Teatro Beckett, en Guardia Vieja 3556, de la Ciudad de Buenos Aires.



Irlandeses que hicieron nuestra historia Aunque desde el Virreinato y la Revolución de Mayo había ciudadanos de origen irlandés que habían llegado al Río de la Plata, la tendencia se acrecentó a fines del siglo XIX y comienzos del XX.



Según Eduardo A. Coghlan, a comienzos del siglo XX sumaban en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires un total de 16.284 personas, de las cuales solamente 4.693 eran nacidos en Irlanda, o sea un 28,8%; mientras que los descendientes nacidos en la Argentina alcanzaban a 11.591 individuos, es decir que representaban el 71,2%. Argentina es el hogar de la quinta comunidad irlandesa más grande del mundo. La mayoría llegó a establecerse en el ámbito rural bonaerense.



Entre los argentinos de origen irlandés más emblemáticos están el almirante Guillermo Brown, los escritores Rodolfo Walsh y Mario O'Donnell y Ernesto "Che" Guevara y la desventurada Camila O´Gorman.



Sin embargo, el mayor aporte contemporáneo que los irlandeses hicieron a la cultura nacional es la celebración del Día de San Patricio, el patrono de la isla, el 17 de marzo. Un clásico afirmado a pura cerveza.

Hay recuerdos del hambre, del miedo de llegar a un lugar extraño, con una lengua diferente. Donde los scones se transforman en “pebetes” de jamón y queso, y los sones de gaitas en tangos. Pero llegan a escena transformados en una historia en verso con escenas de comicidad física queDesde el título mismo la obra reivindica la identidad irlandesa.. Está en todas las casas de los inmigrantes y, aún cuando han pasado varias generaciones desde su llegada, siguen llevándolo con orgullo, como una escarapela”, cuenta Brenda Howlin, la autora de la obra, cuya familia paterna llegó desde la “isla verde”.La autora confiesa que para escribir recurrió a sus propios recuerdos, pero cambiándoles el tono: “Todas estas historias circulaban en mi imaginario, pero en lugar de abordarlo de modo trágico, decidí buscar un enfoque desde la comedia. Me parecía que había cierto potencial para el humor”.Para recuperar la historia de sus ancestros, Howlin se centró en las sensaciones y sentimientos de“Venían sin conocer el país, ni a su futuro esposo, para casarse e irse a vivir al campo para tener hijos. Las tías de mi papá que llegaron desde Irlanda,y parían durante toda su vida fértil”, apunta la autora y rescata la historia del padre Fahy, una suerte de “Roberto Galán” irlandés en versión sacerdote, que buscaba “matchear” a los irlandeses recién llegados con los que estaban por venir para armar parejas del mismo origen.Para poner en escena la historia de Mary, Howlin, que también es productora de la obra, contó con la colaboración de Nano Zyssholtz en la dirección.. Si bien llegaron en una época posterior, los irlandeses venían escapando del hambre, y los judíos de Europa del este de la guerra. No buscaban una vida mejor, se iban para no morir”, sintetiza el director.Sin embargo, quienes acuden cada viernes ala presenciar la historia de Mary, su prometido Dido, el coterráneo de ambos, Patrick y la porteña Rita, no encontrarán la concreción de un amor pactado y la sumisión de las mujeres a su destino. Howlin le dio a su protagonista la libertad de elegir y hacerse preguntas para plantearse si quería ser “independiente”.“También elegimos incluir menciones a elementos extemporáneos: un Iphone, el wifi, porque esas mujeres están hablando de preocupaciones actuales, de temas que atraviesan a su género en esta época. A su modo, Mary y Rita son vanguardistas”, sintetiza Howlin.“Hemos hecho funciones para colegios, y también para grupos de jubilados. Vino una señora con sus tías irlandesas y se emocionaron con lo que pasaba en la obra, que era lo que les pasó a ellas”, señala la autora. “Lo curioso es que todos los que vienen, no importa la edad, se ríen con las mismas situaciones”, agrega el director, quien anuncia que harán funciones hasta septiembre en el Teatro Beckett, estarán presentes en el Festival de Teatro de Rafaela, y probablemente hagan temporada de verano.También apunta quey en esta nueva temporada cada actor le pone su propia impronta a estos personajes, tan aventureros como apasionados, que se ufanan de llevar el trébol grabado en el pecho.