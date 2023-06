Los gobernadores del FDT se reúnen en Buenos Aires a 20 días del cierre de listas

Hace dos años, 13 de los 16 gobernadores del FDT, junto al Presidente.

La liga de gobernadores del Frente de Todos (FDT) se reúne este miércoles en la ciudad de Buenos Aires,, con el objetivo de analizar la estrategia electoral y el rol que tendrán los mandatarios provinciales, que aspiran a que alguno de sus representantes integre la fórmula presidencial de la coalición oficialista.Desde las 13, los gobernadores peronistas se congregan en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada en San Martín 871, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.En principio,, pero se adelantó para el miércoles, ya que la mayoría de ellos participa este martes en Buenos Aires de un seminario organizado en el CCK por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, denominadoEsta mañana, a la inauguración del seminario, asistieron los mandatariosJunto a los gobernadores oficialistas participará también el ministro del Interior y posible precandidato a presidente por el FdT,, lo que dejará una importante foto política para la interna del espacio.Este miércoles se sumarán para la reunión del CFI otros gobernadores como, quien todavía no aseguró su presencia debido a los compromisos electorales en su provincia.Días atrás, el gobernador Quintela señaló que el objetivo del encuentro de la liga de gobernadores del FdT es “para debatir y discutir entre nosotros, una conclusión sobre las elecciones que acercaremos a Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner) y Sergio Massa”.“Procuramos acercar una sugerencia, y los posibles candidatos, y tenemos que pensar en toda la República Argentina, no solamente en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”, agregó el mandatario riojano.Por su parte, el catamarqueño Jalil reconoció que existe la preocupación en varios mandatarios sobre la competencia interna y cuál será la decisión estratégica en el FdT sobre las listas de legisladores nacionales yen el caso de que no se logre arribar a un único candidato.“Lo importante es que vamos a tener esta reunión, estamos trabajando para estar todos los gobernadores y gobernadoras del Frente de Todos y se va a discutir una estrategia, porque ya no quedan muchos días”, indicó.