El menosprecio a la animación en los Oscar indignó a los creativos que reclaman respeto

“La animación para adultos es un hecho. Está pasando. Llamemoslo cine. Me siento muy honrado, esto es sólo el principio de lo que podemos hacer con la animación”. Alberto Mielgo

Super cool to position animation as something that kids watch and adults have to endure — Phil Lord y Betancourt (@philiplord) March 28, 2022

SCREAMING THIS TWEET FROM A MOUNTAINTOP https://t.co/gIE9RiPLry — Lee Unkrich 🇺🇦 (@leeunkrich) March 28, 2022

Animation can be transcendental, lyrical, and even much more profound about the human experience than many live action film. Shame that people out there continue to belittle this incredibly medium. Animation artists deserve respect. pic.twitter.com/j06e32GKVl — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) March 28, 2022

Thanks to the Oscars and AMPAS for belittling the hard work of animators who kept your entire industry financially solvent when COVID shut down every live action set 🥰💕 #NewDeal4Animation https://t.co/IY3Lx9wGfX — Megan #NewDeal4Animation ✨ (@meganimation) March 28, 2022

We spend YEARS pitching, writing, storyboarding, designing, directing, and rewriting only to have our medium spoken down to and publicly mocked at less than half the price of our colleagues in live-action. Unacceptable. #NewDeal4Animation — Shannon Tindle (@ShannonTindle_1) March 28, 2022

Animation workers are negotiating for a #NewDeal4Animation right now. Our work kept the lights on at these studios during the pandemic. Our work brings joy to kids and adults alike. Animation deserves respect. This statement only fuels our fire. ✊ https://t.co/00j1unk6tY — Madison Bateman (@madisonbateman) March 29, 2022

La ya célebre cachetada que le pegó a Will Smith a Chris Rock no fue el único hecho que generó polémica en la ceremonia de los Oscar del domingo pasado. En esta oportunidad, como nunca antes,de la Academía de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés). Y no sólo porque se complicaron los planes para “Madagascar 4”, la cuarta entrega de la saga cuyo estreno estaba previsto para el 2023, en donde Rock pone su voz a la cebra Marty y Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith, a la de la hipopótama Gloria. El problema surgió a partir deDesde su nominación, no había duda que la ganadora sería “Encanto”. Y más aún desde que se anunció que serían tocados en vivo dos temas de la película -“Dos oruguitas” y “No se habla de Bruno”-, ratificando el abrumador favoritismo con el que cuenta la compañía del ratón en los Oscar . No fue casualidad que el premio fuera entregado por tres actrices que protagonizaron o protagonizarán los remakes live-action de tres clásicos inmortalizados en los dibujos animados de Disney:. Pero esto fue lo que motivó el malestar entre los creadores y los trabajadores de la industria, que se encuentran en pleno reclamo de sus derechos laborales.“Las tres tuvimos el privilegio de interpretar a amados personajes en películas en vivo”, arrancó Scott. “Ellos ocupan un lugar especial en nuestro corazón, porque las películas animadas constituyen una de las experiencias cinematográficas más formativas como chicos”, siguió Bailey., agregó la actriz de "La Cenicienta" de 2015., sumó la futura intérprete de Ariel, revoleando los ojos., remató, cómplice -que hizo de la princesa en la versión de "Aladdín" de 2019- entre las risas de sus colegas.A continuación anunciaron las nominadas, en donde estaba, una biopic animada que narra la tremenda historia de Amin, un refugiado afgano gay que tuvo que escapar por los talibanes, logró huir a Rusia y luego a Dinamarca. Esta película, claramente dirigida a un público adulto, también compitió en las categorías Mejor Documental y Mejor Película Internacional.“Ha sido profundamente significativa la experiencia de ver a ´Flee´ llegando a una audiencia a nivel mundial para entender cómoque desafortunadamente es tristemente relevante ahora mismo”, escribieron los realizadores de la película en su cuenta de Instagram luego de conocerse la decisión de los integrantes de la Academia, valorando el espacio pero dejando el claro que la animación está muy lejos de ser algo que los niños disfrutan en loop mientras que los adultos tienen que soportar.Los dichos de las actrices generaron malestar porque, más allá de “Flee”, tanto la ganadora -que en definitiva también cuenta, desde la ficción, una historia de refugiados, en este caso situados en algún lugar de Colombia -, como las otras contendientes (“Raya y el último dragón”, “Luca” y “La familia Mitchell vs las máquinas”), son películas familiares, destinadas a todas las edades, es decir llenas de guiños que sólo los adultos entenderán.También generó malestar que uno de los premios que no tuvo transmisión en vivo fue la categoría Mejor Corto Animado. Teniendo en cuenta lo que sucedió después, las palabras que dijo el ganador, el español("El limpiaparabrisas"), que usó su discurso de aceptación para sentar postura, adelantándose a lo que vendría después. “La animación para adultos es un hecho. Está pasando. Llamemoslo cine. Me siento muy honrado, esto es sólo el principio de lo que podemos hacer con la animación”.Desde la cuenta oficial de “Los Mitchell”, pusieron una imagen de Linda, la mamá de la protagonista, con un cartel que dice “La animación es cine”.El que hizo público su enojo con el guión pronunciado por las actrices fue, productor de “Los Mitchell…”, ganador del Oscar con la genial película animada “Spider-Man: Un nuevo universo” , muy reconocido por sus cintas basadas en la franquicia Lego y director de la película de acción “21 Jump Street”, entre otras creaciones.En el mismo sentido se expresó director de dos éxitos del estudio Pixar “Toy Story 3” , que citó el mensaje de su colega y agregó, en mayúsculas, “GRITANDO ESTE TWEET DESDE LO ALTO DE UNA MONTAÑA".Por su parte Lord, retuiteó al crítico de cineque explicó lo que sienten muchos creativos. “La animación puede ser trascendental, lírica y hasta mucho más profunda sobre la experiencia humana que muchas películas de acción en vivo. Es una pena que la gente siga menospreciando a este increíblemente medio.”, escribió. Y acompañó el texto con imágenes de películas icónicas como “La tortuga roja”, “Persepolis”, “Anomalisa”, “Vals con Bashir”, “Perfect Blue”, “El Hijo de la Yegua Blanca”, “El niño y el mundo” y “Chico y Rita”.y que ante lo sucedido en la ceremonia poblaron las redes con el hashtag, algo así como “un nuevo acuerdo para la animación”, una expresión que está inspirada en las políticas progresistas del presidente estadounidense Franklin Delano Roosvelt y que es el grito de guerra del sindicato The Animation Guild (TAG). Muchos recordaron que los premios Oscar nacieron en 1927 con la intención de desarmar los incipientes esfuerzos de los artistas por organizarse sindicalmente en Hollywood.El texto escrito por la diseñadora de personajes de la Warner Brothers,, con ironía agradece a “Los Oscars y AMPAS por menospreciar el duro trabajo de los animadores que mantuvieron la entera industria solvente mientras el Covid hizo cerrar cada uno de los sets de filmación”. Este es uno de los argumentos del sindicato, que“Pasamos AÑOS presentando proyectos, escribiendo, haciendo guiones gráficos, diseñando, dirigiendo y reescribiendo sólo para que nuestro medio sea despreciado y burlado públicamente, mientras nos pagan la mitad que a nuestros colegas en las películas de acción real”, tuiteó, guionista de la nominada para el Oscar “Kubo y la búsqueda del samurái” “Los trabajadores de la animación estamos negociando un nuevo acuerdo ahora mismo.. Nuestro trabajo trae alegría a chicos y adultos. La animación merece respeto. Estas palabras no hacen más que echar nafta al fuego”, escribió, guionista de “Ducktales”, entre otras series animadas.Más allá de los escándalos que tiñeron la primera entrega de premios que se pudo hacer con público en dos años, quedó claro que con cada vez más frecuencia escucharemos voces que exigen que se le dé a los trabajadores de la animación y a sus creaciones el respeto que se merecen.