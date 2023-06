Violencia institucional y criminalización de trabajadoras, entre los ejes de la asamblea del 3J

La asamblea, impulsada por la organización Ni Una Menos, se realizó en una plaza de Contitución .//Foto Cris Sille

Unas trescientas personas de organizaciones feministas realizaron este miércoles la tercera y última asamblea para consensuar ejes centrales de la próxima marcha de Ni Una Menos, por primera vez, en Plaza Constitución, donde denunciaron la "hostilidad" en cuanto a violencia institucional, de género y acceso a la vivienda para lasLa asamblea,, se realizó esta tarde al aire libre en el centro de la plaza, ubicada en la manzana delimitada por las calles Lima, Lima Oeste, Constitución y Juan de Garay, y fue la última que se realizó este año para consensuar y terminar deque tendrá lugarEn el encuentro definieron que laseráterminaron de revisar borrador del documento que leerán el sábado a las 16, confeccionado en base a las discusiones que surgieron en las asambleas realizadas, entre ellas, la que tuvo lugar en la CTA de los trabajadores y en la villa 31.Asimismo, anunciaron que,a partir de las 14; hablarán familiares de víctimas de femicidios; y el cierre del encuentro estará a cargo de la banda Sudor Marika."Hoy, el carácter de la asamblea fue, pero también las, que tienen muchos problemas de", dijo a Télam la referente del"La intención fue poner en movimiento la asamblea para reflejar cómo aparece la violencia machista en cada territorio y en este territorio se relaciona a la violencia institucional, la criminalización de los trabajos de subsistencia y de la población migrante", agregó."Estamos construyendo un feminismo popular que tiene la agenda de las últimas como la agenda central", concluyó.La primera en tomar la palabra fue la, quien junto a otras trabajadoras sexuales, encabezó la asamblea y relató escenas cotidianas que se viven en el lugar que eligieron para hacerla: "Este barrio es muy hostil para quienes trabajamos en la calle, sea trabajadora sexual, vendedora ambulante o mantera. Acá la policía hostiga, detiene de manera arbitraria y realiza razzias, procedimientos donde no respeta la Ley de Identidad de Género. Acá también duerme mucha gente que está en situación de calle porque no tienen cómo seguir sosteniendo el alto valor de las píezas en los hoteles, inquilinatos o pensiones"."En este barrio no vemos filas en restaurantes, ni cines, sino en las puertas de los comedores comunitarios", agregó y concluyó que "es importante que los feminismos se acerquen a un barrio hostil con nosotras", concluyó.contó a Télam que convocaron a vecinas del barrio y a personas del colectivo travesti trans migrante que "no han tenido nunca la posibilidad de estar en una asamblea y que veían muy lejano al movimiento feminista Ni una Menos", pero fueron "a escuchar, aprender y a aportar, desde sus vivencias personales, cómo afectó la crisis económica y como es vivir en un barrio tan hostil".En el lugar, desplegaron una bandera con la leyenda "y sostuvieron carteles que decían "nosotras las putas también somos vecinas del barrio"; "ni una menos, vivas nos queremos, basta de violencia institucional. No al gatillo fácil".También encabezó la convocatoria la, quien dijo que "hay una agenda bastante amplia y dolorosa para el 3 de junio, que viene siendo una constante" y definió que, desde el 3 de junio pasado, "la situación empeoró".Asimismo, hizo hincapié en la "" que vivencuando se pone a los planes sociales, como el origen del hambre y la pobreza en el país."Necesitamos que dejen de priorizar la deuda con el Fondo Monetario internacional y que prioricen la deuda con el pueblo y la deuda con nosotras, nosotres y con los pibes", concluyó."Se está armando un 3 de junio muy masivo y me parece que va a ser muy importante esa ocupación de la calle este sábado en unidad con todos los reclamos, dándole visibilidad", dijo Caballero durante la asamblea.Entre las oradoras de la asamblea también estuvierony una sobreviviente del taller textil clandestino Luis Viale donde hace 17 años murieron seis personas.