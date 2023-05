Montiel, otra vez héroe, convirtió el penal para un nuevo título del Sevilla en la Liga de Europa

#Video ¡ESPECTACULAR BONO! El arquero de Sevilla se vistió de héroe y salvó a su equipo con una enorme atajada ante Roma en la final de la #UELxESPN.https://t.co/KfDSDRA1QP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2023

El defensor argentino Gonzalo Montiel se convirtió otra vez en héroe, como en el Mundial de Qatar 2022, al convertir el gol decisivo en la definición por penales que sentenció, en su séptima consagración en la Liga de Europa.El partido disputado en el Puskás Arena, de Budapest, en el tiempo regular contó con los goles de Paulo Dybala para la Roma y de Gianluca Mancini, en contra, para Sevilla, uno en cada etapa. Y en los penales hubo una gran actuación del arquero marroquí Bono y la definición del exdefensor de River Plate, que tuvo la posibilidad de repetir el penal decisivo por adelantamiento del arquero de los romanos, Rui Patricio, que le había atajado el primer disparo.En Sevilla jugó como titular Lucas Ocampos y luego ingresaron Montiel y Erik Lamela. Dybala estuvo desde el arranque en la Roma, a pesar de que estaba para "20 o 30 minutitos", según Jose Mourinho en la previa de la final, por una lesión en el tobillo. De todas maneras, el ex Instituto fue reemplazado en el segundo tiempo con evidentes molestias.Sevilla mantuvo su hegemonía en la Liga de Europa con siete títulos: dos de ellas como Copa de la UEFA (2006 y 2007) y cinco en la denominación actual que rige desde 2009 (2014, 2015, 2016, 2020 y 2023).Roma acumuló su segundo subcampeonato. La primera derrota en una final ocurrió en el año 1991 cuando cayó ante Inter por 2 a 0.Por su parte, Mourinho no pudo cumplir con un récord. De haber ganado la Liga de Europa, se hubiese transformado en el primer DT en ganar la competición con tres equipos diferentes, tras los logros con Porto de Portugal (2003) y Manchester United de Inglaterra (2017).Sevilla y Roma disputaron un primer tiempo parejo, donde las emociones no abundaron. El equipo romano se paró atrás, cauteloso, mientras el conjunto andaluz intentó desnivelar para abrir la defensa.Sin embargo, la primera llegada con peligro fue de la Roma con el remate de Leonardo Spinazzola que generó una buena tapada del marroquí Bono.A los 34 minutos, Dybala apareció en su plenitud para el 1-0. Mancini metió el pase en profundidad y el cordobés definió cruzado, lejos de Bono.Sobre el cierre del primer tiempo, Sevilla tuvo el empate con el remate del croata Ivan Rakitic que dio en el palo.Sevilla, con el ingreso de Lamela, mantuvo la tendencia en el segundo tiempo y alcanzó el empate con el gol en contra de Mancini, en su intento de despejar un centro.El VAR hizo su intervención a los 30 minutos para revertir el fallo del árbitro inglés Anthony Taylor por un penal a favor de Sevilla y poco después, todo Roma, con Mourinho a la cabeza, reclamó por la mano del brasileño Fernando en el área que Taylor desestimó.A los 37, Bono se hizo gigante ante el ingresado Andrea Bolatti y desvió la pelota que tenía destino de gol.El 1-1 no se movió en tiempo regular e hizo falta el suplementario, donde Sevilla continuó con la posesión de la pelota ante una Roma persistente y atenta en la marca, a la espera de una contra o una pelota detenida.Mourinho jugó un partido aparte, reclamando faltas y tarjetas amarillas, en un duelo aparte con el banco del Sevilla en los minutos finales del encuentro.En los penales, Sevilla estuvo más certero y contó con la intuición de Bono. Montiel, como ante Francia en Qatar 2022, tuvo la chance de definir el pleito. Su primer intento fue atajado por Patricio Rui, pero el VAR observó que el arquero se adelantó. En el segundo intento, "Cachete" no falló y se abrazó con la gloria otra vez.