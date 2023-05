Comienza el juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez en 1956

La Comisión por la Verdad, Memoria y Justicia / Foto: Gentileza Maria Guerrieri.

Foto: Gentileza Maria Guerrieri.

Los fusilamientos de Aramburu

Foto: Gentileza Maria Guerrieri.

Paredón de los Fusilamientos en el basural de Jose Leon Suarez.

La Comisión Memoria, Verdad y Justicia del partido bonaerense de San Martín anunció este miércoles el inicio del proceso judicial para conocer la verdad y que se declaren como delitos de lesa humanidad los asesinatos de opositores a la dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón cometidos en junio de 1956 en los basurales de José León Suarez, a casi 67 años de esa masacre.Según comunicó en una conferencia de prensa l, se espera que este jueves brinde la primera declaratoria ante el Juzgado Federal de San Martín a cargo de Alicia Vence uno de los sobrevivientes de los fusilamientos, Juan Carlos Livraga.Se indicó además que estánBerta Josefa Carranza y Delia Beatriz Garibotti, ambas hijas de víctimas, y que se espera que eUno de loses que los asesinatos perpetrados por la policía de la provincia de Buenos Aires en los basurales de José León Suárez bajo las órdenes de su entonces jefe, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, sa Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión, mientras que, que también habían sido capturados horas antes de la casa del barrio bonaerense de Florida donde se encontraban reunidos,La dictadura deinició elque en tres días produjo losAlgunos de ellos formaban parte de un l, que intentaba reponer a Perón como presidente constitucional de la Argentina; otros fueron detenidos sin saber por qué y ejecutados sin derecho a defenderse."Para mí, como hijo, la muerte es solamente una circunstancia. Lo importante es por qué morís y, si te matan, por qué te matan. Si no se cuenta el motivo por el que mataron a estos hombres, se olvida su militancia y por qué lucharon", dijoBrion dijo quelos"en un intento de recuperar la democracia, recuperar para el pueblo la Constitución del 49', devolver la CGT a los trabajadores y devolver el gobierno a quienes tienen que elegirlo, que es el pueblo".recalcó Brion, quien además esel impulso que dio a este juicio, que visibiliza "la lucha tanto de nuestros padres como la de quienes cayeron en distintos lugares como enexpresó Brion a Télam.Contó además sobre lapor la, los cuales tras ser dejados por varias horas en medio del basural, fueron llevados al Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón".Especificó que "33 páginas del libro de autopsias de esa noche fueron cortadas. Lo sé gracias al doctor (Ricardo) Smith -uno de los directores del hospital en aquel entonces- quien me facilitó el libro de autopsias y lo único que pudimos encontrar fue el acta del ingreso de Livraga, que se salvó después de recibir tres tiros, con el número de policía que lo hizo entrar y más detalles".sostuvo que el inicio de este juicio le dadado quey lo hace "justamente por la recuperación de la memoria" y para que "surjan a la luz todos esos nombres olvidados"."Lo que nosotros pretendemos desde San Martín es queporque de esa manera pueden después aprehender los valores y no volver a equivocarse", expresó a TélamMorales resaltó quees reclamar quepara que docentes y alumnos sepan "la verdad de esa historia que nos negaron por 67 años".También explicó que si bien el proceso judicial se centrará en asesinatos de José León Suárez, familiares de los fusilados en otros territorios, como por ejemplo,"Hay vecinos que vieron los cuerpos, escucharon los disparos, fue muy aberrante no sólo lo que pasó sino toda la persecución que sufrieron posteriormente los familiares de las víctimas que ya tenían que lidiar con el dolor de perder de esa manera a un ser querido", reflexionó Morales.Contó que uno de los hechos que los impulsó a iniciar esta causa fue el,que el año pasado yen un proceso de genocidio de los pueblos indígenas."Consideramos que lo justo es que se haga un juicio por la verdad dado que a esta altura, 67 años después, si bien los responsables de estos genocidios ya han fallecido, se lo debíamos a los familiares de las víctimas y a la sociedad toda", completó.La conferencia se realizó en un espacio cedido por la seccional San Martín de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).