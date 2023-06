La producción de la industria cultural de las provincias se presentará en el MICA 2023

El MICA ofrece un espacio de oferentes y compradores de productos culturales a nivel federal. Foto: Maxi Luna

Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) que fue definido por autoridades provinciales como "una gran vidriera" con "visibilidad internacional"

Miles de productores de bienes y servicios culturales de las provincias participarán este jueves del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) que fue definido por autoridades provinciales comopara mostrar el talento y la creatividad de cada región y que se convierte en "un motor fundamental de crecimiento y desarrollo".Con ese objetivo en mente, los productores se presentaránante más de 200 compradores internacionales y otros 400 nacionales con quienes compartirán rondas de negocios para promocionar por ejemplo la producción de software de Formosa, los videojuegos bonaerenses, el cine en Tierra del Fuego, la moda santiagueña o los snacks elaborados con yacón cultivado en Jujuy.llevará más de 30 productores culturales al MICA 2023 con producciones culturales de múltiples rubros como circo, danza, tango, folclore y videojuegos generadores desde los distintos municipios.El subsecretario de Industrias Creativas e Innovación Cultural bonaerense, Cristian Scarpetta, planteó que la gran participación local "demuestra el crecimiento de las industrias creativas en la Provincia y nos abre una gran expectativa de vínculos tanto con el mercado internacional como con el resto de las provincias".Además de la oferta de emprendimientos culturales, otros programas del Instituto tendrán su espacio de participación, como, ya se ubica entre las más grandes del mundo.En paralelo, el artista Santiago Adano, integrante del catálogo musical bonaerense, brindará su show en el marco de "Mica OFF", entre otras propuestas audiovisuales, de videojuegos, editoriales, artes visuales y de diseño.Desde, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó el avance de las diversas industrias culturales de la provincia mediante las "vidrieras" conformadas para el mercado a través de los impulsos estatales y subrayó que este "crecimiento se verá reflejado en el Mica, donde, primero, hay una representación oficial y una representación de diferentes sectores que fueron creciendo por el apoyo de los estados, tanto nacional como provincial, pero también con un crecimiento natural, sobre todo si se analiza lo que significa la industria del libro, la industria audiovisual y también lo digital, que representa un desafío para el radar de nuestra provincia"."Hay un gran crecimiento y sobre todo hay un entendimiento de que las industrias culturales son generadoras de trabajo, de desarrollo y de articulación por lo que es fundamental", acotó.El ministro de Cultura de, Joselo Schuap, dijo a Télam que este nuevo MICA "es el más importante que tenemos en los últimos años porque es la más federal" y detalló que es un "proceso que inicia Teresa Parodi en su momento, luego el gobierno de Macri reduce el Ministerio de Cultura a una simple secretaria, ahí perdimos todo, volvimos a reconstruir todo ahora con Tristán Bauer, Lucrecia Cardoso, Federico Prieto en esta última etapa"."El MICA para nosotros es muy importante en la provincia, tiene una población de oferentes y compradores de productos culturales muy importantes", añadió y remarcó la posibilidad de "poder seguir nombrando al trabajador de la cultura como lo es, un trabajador con derecho con posibilidades de empleo y beneficios. Siendo la industria de la cultura una de las 10 industrias más importantes de la Argentina".Schuap resaltó que "El Mica es un grito federal que tenemos que seguir pronunciando y defendiendo".apuesta al MICA para desarrollar un polo audiovisual y, según la secretaria de Cultura, Lucía Rossi, "es un encuentro ideal para que cada una de las provincias exponga su situación y se puedan delinear políticas públicas culturales"."El MICA es una herramienta muy importante para posicionar a las industrias culturales argentinas a nivel global", aseguró la funcionaria a Télam.Remarcó que su provincia "viene realizando un trabajo muy fuerte para fomentar la producción de la cultura local, mediante diferentes herramientas y espacios", entre ellas la Editora Cultural Tierra del Fuego que "genera "libros de autores locales desde hace más de diez años" y la creación de Dirección Provincial de Desarrollo Audiovisual y la Comisión Fílmica que se ocupa de generar enlaces con productores para que puedan hacer rodajes en suelo fueguino."No solamente lo hacemos para vender el lugar por sus hermosas locaciones naturales, sino para ofrecer personal técnico a partir del semillero de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde se cursa la Licenciatura en Medios Audiovisuales. La idea es generar una gran cantidad de mano de obra especializada y específica para este sector", ponderó Rossi.El ministro de Cultura de, Jorge Llonch, consideró que "este Mercado va tomando jerarquía año tras año y es una gran oportunidad para que los trabajadores de la cultura de varias disciplinas puedan entrar en contacto con compradores de distintos lugares del país y del mundo para potenciar y escalar sus proyectos"."Las industrias creativas enson muy potentes y necesitan de estos espacios para hacer sinergia y crecer", acotó, y precisó que la provincia concurrirá al MICA con una delegación de 30 "productores y artistas de distintos puntos de la provincia", junto a "diez personas que recomienda cada provincia a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), más los hacedores culturales que invita directamente Nación, que en el caso de Santa Fe son varios".tiene un desarrollo "incipiente pero muy rápido y alentador en materia de industrias culturales", dijo a Télam la directora de Políticas de Industrias Culturales, Romina "Peky" Torres, quien destacó a "la industria audiovisual" como la más avanzada al señalar que "hace menos de 5 años no sabíamos de qué se trataba todo esto y ya tenemos más de 30 productoras".Además, indicó que se logra "pleno desarrollo de contenidos a partir del aporte del estado en materia de herramientas para el trabajo en estas industrias donde el mayor obstáculo está en los costos del equipamiento" y apuntó que "el esfuerzo es por potenciar estas industrias que generan fuentes de trabajo e ingresos con aportes económicos y que tienen un futuro sostenible sobre la creatividad y que no explota recursos naturales".El subsecretario de Cultura de, Juan Leguizamón, dijo a Télam que "en esta edición del MICA participa una delegación en los rubros de diseño de indumentaria, diseño en alpaca, danzas (folclore tradicional y contemporáneo), danza urbana, gastronomía, audiovisual, música, editorial y diseño gráfico"."Todo es muy promisorio porque en esas rondas de negocios, se presentan diferentes situaciones", sostuvo y añadió que "la expectativa que tenemos es que haya una fuerte participación y una apertura de oportunidades para los productores culturales santiagueños y también una instancia de apertura en los vínculos con otros productores del país y del exterior que nos visitan con las capacitaciones, charlas, conversatorios y de formación en esto que trata de potenciar a la cultura como una industria como un emprendimiento"."En Santiago tenemos históricamente un sector muy fuerte que es el rubro de artesanía y música", remarcó, y dijo que se busca es "hacer el paso de la asistencias o ayudas que uno proporciona, a través de las ferias y festivales para la difusión y presentación de sus productos hacia un emprendimiento, una instancia diferente, con otro tipo de formalización".Tras citar el caso de las Artesanas de Bajada Sud, que participan en eventos "pero ya como una asociación constituida" el funcionario indicó que "el MICA pone a todos los productores culturales en una vidriera, da visibilidad internacional, entonces generar ese paso también es muy importante para la cultura de Santiago"."El MICA es una instancia diferente, de formalización, profesionalización, generación de proyectos sustentables en el tiempo y económicamente, y para eso hemos establecido un espacio de clínicas de proyectos culturales que apunta asesorar, ayudar y acompañar a los productores locales y artistas a generar proyectos sustentables con objetivos y con proyección en el tiempo".estará representada por unos 50 participantes de las distintas industrias culturales, en su mayoría con productos generados por el Polo Audiovisual que consolidó la industria cinematográfica y otros proyectos audiovisuales que generaron unos 3.000 puestos de trabajo.Entre las disertaciones, habrá un equipo de directores de artes escénicos y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, a partir de su experiencia como creador y productor de festivales de teatro y como director del Teatro Real por varios años.se hará presente en el MICA con 14 trabajadores culturales de diseño gráfico, de moda, música, gastronomía, circo, audiovisuales, teatro, Hip Hop, desarrollo de Software y videojuegos.El coordinador de Industrias Culturales, Cristian Velazco, destacó que los emprendimientos seleccionados "no solo impulsan y difunden la producción cultural, el turismo y la economía de la provincia a nivel regional, nacional e internacional, sino que también fortalecen nuestra identidad como formoseños, haciendo universal lo propio, a través de diseños, objetos, artes, música, teatro, danza, gastronomía, creatividad e innovación, entre otros".Velazco sostuvo que el MICA "nos permite comprender un poco más acerca del potencial productivo de nuestras políticas económicas para las industrias culturales" y entenderla "como un motor de desarrollo de la economía social y como un núcleo que presenta una enorme potencialidad vinculada al turismo y a un valor de época como es la creatividad".Desde Mendoza asistirán junto a la delegación de 50 creativos locales el director de Estrategias Culturales, Fabián Sama, y la ministra de Cultura, Nora Vicario, quien destacó que "la cartera aporta la logística y producción desde el nuevo polo audiovisual para las películas y films que lo solicitan"."Con el tema de los demás lenguajes artísticos, llámese artesanía, pintura, músicos, danza, estamos haciendo un trabajo de capacitación para formalización en el sistema de los gestores y artistas para poder ponerlos en un sistema productivo", añadió Vicario.En, "las industrias culturales son un motor fundamental de crecimiento y desarrollo, entendidas también como industria verde", dijo el director de Acción Cultural de la provincia, Salvador Díaz, y apuntó que "las expectativas en torno al MICA son poder generar una importante plataforma de exhibición, promoción y venta de las industrias creativas de la provincia, generando oportunidades y enriqueciendo a nuestros productores"."La participación en el MICA permite difundir y proyectar hacia un público diverso las industrias creativas de la provincia, así como también promover la circulación y venta de la producción de nuestros artistas", agregó Díaz.presentará en el MICA un colectivo de artistas y productores en ocho rubros, como circo, danzas nativas, gastronomía con una productora de yacón, teatro, audiovisuales, música urbana, folclore y hip hop."El MICA tiene una relevancia muy grande para los artistas y productores jujeños debido a que permite que se abran oportunidades en todo el país y también a nivel internacional", dijo a Télam Sebastián Sánchez de Bustamante, coordinador de Artes e Industrias Culturales de Jujuy.Entre las propuestas, se destaca la producción del yacón, un tubérculo de textura crujiente y sabor dulce considerado un superalimento porque regula el azúcar y la digestión, que cosecha en la localidad de Bárcena un grupo de cooperativistas que lo presentarán en forma de mermeladas, disecados y tipo snack, como alfajores o budines.En, el director general de Industrias Culturales, Marcelo Soria, informó a Télam que la provincia enviará una delegación de 21 productores "integrada por artistas, trabajadores y creadores culturales de los sectores de la música, editorial, audiovisual, gastronómico, teatro, circo, infancias, danza, diseño y videojuegos"."La participación de esta selección de representantes de la industria de la cultura neuquina es de gran relevancia, ya que tendrán la oportunidad de establecer contactos comerciales en rondas de negocios, dando a conocer sus productos y servicios a un público más amplio a nivel nacional e internacional", añadió y resaltó que eso "les permitirá también intercambiar ideas, adquirir conocimientos y mejorar la forma de presentación de sus productos y servicios culturales".va a estar muy bien representada en el MICA", aseguró a Télam la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán, al señalar que "quedaron seleccionados 23 artistas y gestores culturales en todas las disciplinas, así que esperamos puedan aprovechar esta instancia de encuentro, capacitaciones, intercambio y rondas de negocio para poder tender redes, vincularse y por qué no generarse nuevas oportunidades de trabajo".Desde, el secretario de Cultura, Diego Ashur, confirmó su presencia en el MICA en la Ciudad de Buenos Aires y señaló que "en articulación con diferentes áreas de la Provincia, profundizamos las políticas orientadas a poner en valor las Industrias Culturales" de la provincia que "cuenta con un registro audiovisual que posee un total de 112 inscriptos, entre directores, realizadores, guionistas, productores y técnicos".En, el secretario de Cultura, Ariel Avalos, sostuvo que hay "cientos de familia en toda la provincia que con pequeños emprendimientos hasta pymes o empresas están trabajando en diferentes rubros y disciplinas van generando una ampliación de la economía y del desarrollo de la provincia" y sobre la participación en el MICA indicó que "la expectativa que tenemos radica en la posibilidad de que puedan sacar sus producciones de la provincia y del país y mostrarlas y generar así un circuito económico""Un circuito que posibilite mejores oportunidades que posibilite una mejora en la calidad de vida y del desarrollo de sus profesiones, estamos contentos y sabemos que va gente con mucha experiencia y buenos proyectos", aseguró.