El senador Pablo Yedlin cruzó a Macri por hablar de "una mafia política" en Tucumán

Yedlin: "Macri tiene el tupé de hacer esas declaraciones cuando fue de lo más mafioso que hay".

Correo Argentino, las deudas con las autopistas, con los parques eólicos y podría seguir con todo lo que endeudó al país" dijo Yedlin del exmandatario. Foto: Daniel Davobe.

El senador del Frente de Todos (FdT) por Tucumán, Pablo Yedlin, calificó este miércoles como "vergonzosas" las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien denunció este martes durante una visita a esa provincia que allí rige "un sistema político mafioso"."Macri tiene el tupé de hacer esas declaraciones cuando fue de lo más mafioso que hay con el Correo Argentino, las deudas con las autopistas, con los parques eólicos y podría seguir con todo lo que endeudó al país", afirmó el senador en declaraciones radiales difundidas este miércoles.Para Yedlin, del exmandatario Macri "se puede esperar cualquier cosa" ya que "no solamente ha espiado a opositores" sino que "también ha espiado a dirigentes de su propio espacio político y a sindicalistas"."Todavía Pepín Rodríguez Simón, que era su interlocutor con el sistema judicial, está prófugo en Uruguay y no está viniendo a derecho a declarar, y nadie dice nada de esto", añadió.El senador consideró que "lo que tiene que hacer Macri es escribir libros y seguir paseando por el mundo y no opinar de lo que no sabe, porque la verdad es que sus declaraciones son vergonzosas".El expresidente pidió este martes "terminar con un sistema mafioso" en Tucumán durante una visita en la que presentó su libro y respaldó al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez.