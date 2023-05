Casación rechazó un recurso de la defensa de Cristina para apartar a miembros del tribunal

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el rechazo "in limine" de las recusaciones planteadas contra dos miembros de ese tribunal que debe revisar su condena a seis años de prisión, en el marco de la causa conocida "Vialidad", informaron fuentes judiciales.Los jueces, contra quienes se habían planteado las recusaciones, resolvieron "declarar inadmisible el recurso de casación ´horizontal´ interpuesto por la defensa particular" de la exmandataria con el que se reclamaba que las recusaciones rechazadas sean revisadas por otros jueces.De quedar firme esta resolución, los jueces Hornos y Borinsky, miembros de la Sala IV de Casación,, en favor del empresario Lázaro Báez, mientras que deberá ser sorteado un tercer juez antes de que se convoque a las audiencias para escuchar a las partes que apelaron aquel fallo.Fuentes de la defensa de la vicepresidenta señalaron que podrían presentar un recurso de queja con la intención de que sean, finalmente, otros jueces del máximo tribunal penal los que revisen si deben o no proceder las recusaciones planteadas contra Hornos y Borinsky.La defensa de la vicepresidenta, que fue condenada en este juicio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, había recusado a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.por el delito de fraude a la administración pública.Las defensas recurrieron esas condenas y el fiscal Diego Luciani la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio, por lo que ahora deberá intervenir la Casación, cuando el tribunal quede confirmado.Asimismo, los camaristas de la Sala IV de Casación confirmaron que los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, serán quienes lleven a cabo el juicio del segundo tramo de la causa Vialidad, en el que debe juzgarse los escalafones menores de la maniobra investigada.