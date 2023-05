Uñac le pidió a la Corte Suprema que "se expida rápidamente" sobre su candidatura

Foto: Rubén Paratore.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, pidió a la Corte Suprema de Justicia que "se expida rápidamente" sobre su candidatura y cuestionó que "a 48 horas de la veda electoral" suspendió la elección de gobernador y vice en esa provincia ante un planteo de inconstitucionalidad contra su reelección y "ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo".Además, Uñac arremetió contra la Procuración General de la Nación "que hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema" para definirse sobre su postulación y advirtió que "ahora intempestivamente opina en contra" de ella "argumentando inconstitucionalidad".Se refirió así al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien sostuvo que la pretensión de Uñac de una nueva reelección es inconstitucional y habilitó a la Corte a expedirse sobre ese tema."La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan a 48 horas del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo", aseguró Uñac mediante una nota difundida en redes sociales.Opinó que la suspensión de las elecciones y el veto a su presentación dispuestas inicialmente por la Corte y el dictamen del procurador "atentan absolutamente contra nuestra Constitución Provincial y viola todo principio básico de federalismo. Una provincia y un país no pueden funcionar si no se respeta a sus instituciones".Sostuvo también que mas allá de su candidatura personal "lo realmente trascendental es que no le sigan complicando la vida a todas y todos los sanjuaninos".Y anunció su decisión de "no sumarse a esta vergonzosa comedia de enredos donde se toman decisiones que le faltan el respeto a San Juan, a su gente y a la posibilidad de poder elegir democrática, constitucionalmente y en forma autónoma a sus representantes"."Por respeto a los sanjuaninos, vuelvo a hacer público mi pedido a la Corte Suprema de Justicia para que se expida rápidamente y clarifique la situación", insistió.Y reflexionó: "Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo", en las ultimas elecciones, donde el peronismo agrupado en el oficialista Frente Todos por San Juan ganó las elecciones en 15 de los 19 departamentos de la provincia.El procurador Casal dictaminó ayer que es inconstitucional la postulación del gobernador de San Juan para una nueva reelección argumentando que la Constitución provincial "impide que quien haya sido elegido por tres períodos en ambos o uno de los cargos antes citados (gobernador o vice), sea electo nuevamente como gobernador o vicegobernador, ya que ello podría implicar su permanencia en el gobierno por cuatro períodos consecutivos o incluso más".