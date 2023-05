Massa se reúne con Rousseff y se define si banco del Brics puede dar ayuda financiera a la Argentina

Massa y Rousseff evaluarán cómo hacer llegar un alivio al Central.

para analizar los estatutos de la entidad financiera de los Brics y terminar de definir la posibilidad de que ese Banco preste ayuda financiera a la Argentina a través de algún instrumento jurídico o administrativo.El encuentro con Rousseff tendrá lugar a las 9 en Shanghái, y se concentrará en laSegún las últimas evaluaciones de la cartera económica, la opción que finalmente podría aplicarse es que alguna nación integrante de los Brics haga un aporte de capital a la institución, para que el Nuevo Banco de Desarrollo, luego de recibir los recursos, los destine a fondear algún proyecto de desarrollo de un país que no forme parte del bloque.Lo que se busca, en suma, es proteger las reservas del BCRA y aliviar la presión sobre ellas.En esta línea,, ofreciera garantías de sus encajes para que los exportadores brasileños pudieran vender a la Argentina sin afectar los dólares del BCRA .Este esquema que podía permitir evitar el uso de dólares en poder del BCRA, en las últimas horas fue desestimado por el propio presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, impulsor inicial de la idea.Tras la noticia, en la cartera económica argentina dijeron no estar sorprendidos y se manifestaron optimistas con la posibilidad de encontrar una alternativa."Habrá que esperar", deslizaron desde la delegación que acompaña al titular del Palacio de Hacienda en la visita a China.Además,En esa charla, ambos coincidieron en que existen trabas institucionales que figuran en las cláusulas del banco de los Brics."Un vaso es un vaso y sirve para tomar agua", fue una de las frases que se citaron luego para reconstruir cómo fue la conversación.Este jueves, cuando Massa y Rousseff se vean las caras en Shanghái, el ministro de Economía y la titular del banco de los países emergentes podrían compartir la foto con un tercer participante: no se descarta la presencia del diputado Máximo Kirchner.