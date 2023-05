Se entregó y vuelve a prisión Marcelo Corazza

Foto: Osvaldo Fantón.

Los otros acusados

El primer ganador de la edición argentina de Gran Hermano, Macelo Corazza, se entregó y volverá a la cárcel por decisión de la Cámara del Crimen que este miércoles confirmó su procesamiento por la presunta comisión de los delitos de corrupción de menores, exhibiciones obscenas y le agregó el delito de asociación ilícita, como coautor, por lo que dictó su prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.Marcelo Corazza ya está detenido, se entregó con uno de sus abogados y quedaráLa resolución corresponde a la sala quinta del tribunal de apelaciones integrada por los jueces Matías Pinto y Hernán Martín López que también confirmó los procesamientos conen la causa:pasado en su casa de Tigre acusado depero fuecuando el juez Javier Sanchez Sarmiento lo procesó sin prisión preventiva porpero le dictó laEn su resolución de hoy, ladecidió "confirmar parcialmente" el procesamiento de Corazza, modificando la calificación legal del suceso imputado por los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas y "revocar lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva".En la misma resolución a la que accedió Télam se dispuso "laLa Cámara del Crimen también resolvió "revocar el punto VI del auto traído a estudio, en cuanto declaró que no existe mérito para procesar ni sobreseer en la causa a Marcelo Adolfo Corazza y ampliar el procesamiento con prisión preventiva del nombrado como coautor del delito de asociación ilícita".En el caso de, los jueces confirmaron su procesamiento "modificando la calificación legal por la de asociación ilícita, trata de personas agravada por la cantidad de víctimas (a partir del 29 de abril de 2008, fecha de promulgación de la ley 26.364) perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, abuso sexual continuado con acceso carnal, gravemente ultrajante, perpetrado en contra de menores de trece años, promoción de la prostitución de menores de dieciocho años y corrupción de menores de trece años, todos ellos en concurso real".también le confirmaron el procesamiento "modificando la calificación legal por la de asociación ilícita, trata de personas agravada por la cantidad de víctimas (a partir del 29 de abril de 2008, fecha de promulgación de la ley 26.364), perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, abuso sexual continuado con acceso carnal, gravemente ultrajante, perpetrado en contra de menores de trece años y corrupción de menores de trece años, todos ellos en concurso real", según surge de la resolución.por su parte, quedó procesado como coautor de los delitos de asociación ilícita, trata de personas agravada por la cantidad de víctimas (a partir del 29 de abril de 2008, fecha de promulgación de la ley 26.364), perpetrada en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, todos ellos en concurso real.Por la inclusión de la fseñalaron fuentes judiciales.Según la imputación, a los cuatro se les acusó de "".En la causa,, según la víctima que lo denuncia,, cuando ya había ganado el reality y lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur, donde se dio una situación de abuso; aunque fuentes judiciales indicaron que con el correr de la investigación se encontraron nuevos elementos en el celular del acusado que lo comprometerían con nuevos hechos que aún no le fueron imputados.Las víctimas declararon en el expediente que los abusos investigadosy algunos de los lugares mencionados fueron Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, Castelar y General Rodríguez., luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había sido abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos, a quien solo podía individualizar por su nombre de pila, y que luego lo hizo tener relaciones sexuales con otros de los acusados.Algunas de las votras en sitios dey hasta hay mencionada una escuela de teatro en un c