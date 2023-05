Quién es la bestseller que dejó su trabajo de forense para escribir policiales

Alaina Urquhart. /Foto: prensa.

Con cierto conocimiento enciclopédico de las mentes más perversas y años de experiencia en la morgue,, que cuenta como la patóloga forense Wren Muller y el inspector Louis Leroux persiguen a un asesino serial hasta llevarlo a la justicia: "Muchas veces las víctimas quedan reducidas a la identidad que le da el asesino", sostuvo en una rueda de prensa con medio latinoamericanos., analizó la autora sobre Jeremy, el asesino serial que protagoniza su novela y que resultó de años de investigar crímenes reales y de infinitas lecturas dentro del Terror, su género favorito.Miriam Valla, la editora de Alaina Urquhart para Planeta España y Latinoamérica, fue la encargada de abrir una conferencia de prensa que convocó a cincuenta periodistas de América Latina y España y contó en qué medida “El carnicero y el pájaro” es un éxito editorial: el libro se publicó en septiembre en Estados Unidos y vendió más de 100 mil ejemplares en sólo una semana. Además, más de veinte editores extranjeros compraron los derechos y pronto llegará a la televisión en formato de serie.Alaina Urquhart (su nombre se pronuncia “Alina”) nació en Boston en 1985 y luego de desistir de ser médica, descubrió que había una instancia del cuerpo humano que le interesaba más: su ocaso, la muerte. Trabajó como auxiliar de autopsias en la morgue de un gran hospital de Boston durante años, un trabajo del que se retiró cuando “Morbid”, el podcast que conduce y produce junto a junto a su sobrina, Ash Kelley, se convirtió en un éxito de audiencia y que ya cuenta con más de 500 episodios. “Siempre me ha interesado el cuerpo humano y la anatomía. Me preparé para estudiar medicina porque me interesaba mucho la anatomía y la salud cardíaca. Después, comencé a interesarme por determinar cómo es el ocaso de la vida humana. Y cuando me di cuenta de que era un trabajo entendí que era lo que quería hacer”, contó sobre cómo se interesó por el mundo de las autopsias.A pesar de estar alejada del trabajo en la morgue, cree que es un rol “muy duro pero muy importante”. “Permite que hable una persona que ya no puede hablar. A mí y a mis compañeros nos gustaba ser muy respetuosos de la identidad de esa persona. Incluso de sus elecciones. Por ejemplo, si una mujer llegaba a la mesa de autopsia con una trenza, se la dejábamos porque aquella pequeña decisión era una de las últimas que había tomado”.“Soñé con un hombre que me perseguía en un pantano y me desperté a medianoche para contárselo a mi marido. Ahí mismo agarré papel y lo escribí, escribo desde hace años y es un ejercicio común para mí el de anotar los sueños. Al día siguiente, noté que esa pesadilla me seguía interpelando. Fue mi marido el que tuvo la idea y me impulsó a escribir sobre aquel hombre”, recordó sobre cómo fue tomando cuerpo Jeremy, el asesino serial de la historia.Se propuso, entonces, asumir un punto de vista de escritura que no reflejara su “terror de mujer” y que Jeremy eligiera a sus víctimas sin considerar su género. “Decidí apartarme de que las mujeres solo fueran víctimas porque a veces nos da mucho miedo leer que el asesino sólo persigue mujeres y nos aleja de los libros. Con Jeremy, nadie está salvado porque no tiene un prototipo de víctima. Y si bien el proceso de escritura fue una catarsis de aquella pesadilla, pude pensar mucho en el personaje y nutrirme de todo lo que había aprendido haciendo el podcast”, asumió.Al analizar la psiquis del asesino serial, consideró queEligió situar la historia en Luisiana​ porque le permitía combinar el aspecto de una naturaleza exuberante (el pantano, los animales y un ambiente pringoso) con la vida artística y cultural, también presente en la historia. “La ciudad es un personaje más en la novela, se puede tocar, oler y saborear. Implica a todos los sentidos y eso potencia más el miedo. Yo vivo en el noreste de Estados Unidos y tenemos lo más bestial de cada estación y tengo muy presente el efecto en los sentidos del calor o la nieve”, reconoció.¿Qué tiene de ella Wren Muller, la técnica en autopsias de la novela? “Me sueno los dedos como ella y lo hago con mayor frecuencia si alguien me está molestando. Puse en el personaje algunas cosas que me gustaría ser: Wren es muy decidida, focalizada, determinada y tiene un conocimiento inmenso. Y deposité uno de mis defectos: se obsesiona tanto por las cosas que termina descuidándose”.Mientras trabaja en la difusión de su primera novela (convertida en un rápido bestseller) y escribe su continuación (aunque prefiere evitar los detalles sobre ese nuevo proyecto literario),donde el podcast también es muy escuchado. Al intentar explicar qué elementos tiene que tener un caso para hablar de él en el podcast sostiene que el foco está siempre en amplificar la historia de la víctima: “Nos interesa contar quién era antes de ser meramente una víctima. Muchas veces las víctimas quedan reducidas a la identidad que le da el asesino y eso es muy injusto”.