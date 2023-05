Tomás Saraceno presenta su mayor exposición en Reino Unido, sobre los distintos sistemas vivos

Tomás Saraceno y una megamuestra en el Reino Unido.

El artista y arquitecto tucumano Tomás Saraceno, residente en Berlín, inaugura este viernescon obras en distintos soportes, como sus telarañas, sus trabajos en las Salinas Grandes de Jujuy y el registro fílmico del primer vuelo humano libre de combustibles fósiles, así como otras piezas que entrelazan ciencia, arte y política, en una potente invitación por despertar y transformar nuestra relación con el medio ambiente.Además de ocupar el edificio Serpentine South, en Londres,Desde el espacio, la definen como una muestra que "ahonda en cómo se conectan diferentes formas de vida, tecnologías y sistemas energéticos en la emergencia climática".Obras de arte, indicaciones y experiencias conforman ese todo interconectado que el tucumano presenta en Londres, junto a telarañas, esculturas y otros desarrollos artísticos pensados para interactuar, por ejemplo, con los insectos y animales que habitan en el gran parque de Kensington. A tono con lo que se quiere iluminar -la continuidad y la interconexión de los ambientes, el bienestar ecológico- y también de lo que se denuncia -su explotación, abuso y apropiación-, la muestra se alimenta con paneles solares y adapta su consumo a la energía generada, bajando la intensidad de las luces y la frecuencia de las proyecciones hasta al apagón si es necesario.Es más, al ingresar se invita a los visitantes a entregar voluntariamente sus teléfonos móviles para romper con la dependencia a la tecnología y conectar con un enfoque más receptivo a nuestro entorno. También la infraestructura de Serpentine South se tomó sus licencias para cambios y adaptaciones que permitan reconocer y acomodar animales, plantas y humanos de todas las edades: el equipo, la altura de la instalación, las puertas y todas las obras de arte se modifican para fomentar aún más el movimiento de los organismos vivos y el aire.En una de sus cinco salas,, una línea de acción que se corporiza en una denuncia de la explotación de los recursos hídricos para la extracción del litio, el mineral imprescindible en la fabricación de baterías para teléfonos celulares y automóviles eléctricos.A principios de este año, Saraceno (1973) dialogó con Télam yse invitará al público a apagar sus teléfonos celulares -ya que estamos alertando sobre la extracción de litio, utilizado en las baterías de los teléfonos- y las esculturas interactivas del parque serán también hábitat de aves, insectos, zorros, patos".A tono con las producciones del artista, la exposición en la Serpentine propone la interconexión entre ecosistemas, una alerta sobre cómo las formas de vida, las tecnologías extractivas y los regímenes energéticos están vinculados a la emergencia climática. Por eso, Saraceno propone considerar otras perspectivas no humanas, como la de las arañas, su fuente de asombro e inspiración. nggamdu.org ), un portal web para un antiguo ritual de adivinación por el cual ciertas arañas, que viven en una suerte de pequeña cueva, cuando salen a la luz, mueven algunas hojas del piso -como una suerte de tarot-, emitiendo "mensajes" que son interpretados por el adivinador, una práctica milenaria. "Le creo más a las arañas adivinadoras que a la inteligencia artificial del ChatGTP", había dicho el artista a propósito de este proyecto.Frente a la galería londinense,que no perpetúe el "desequilibrio" entre el Norte y el Sur globales, tal como contó Saraceno consultado por la agencia AFP, quien llama a "rechazar las falsas soluciones que vienen con las nuevas formas de colonialismo energético", como una fabricación insostenible de baterías de litio."Los que están sufriendo y van a sufrir" por el cambio climático "no son responsables de toda la emisión de carbono que está en la atmósfera" y "al mismo tiempo cuando ahora el Norte global quiere hacer la transición energética sufren de nuevo porque van, como hace 500 años, a explotar y a colonizar territorios que no son de ellos", denunció Saraceno en declaraciones a la agencia francesa., la hazaña de una mujer piloto de haber volado en las Salinas Grandes en enero de 2020, sin combustibles fósiles, paneles solares, baterías ni helio, "impulsada únicamente por el aire", -elevada por el sol y trasladada por el viento- parte de una iniciativa de escala mundial impulsada entonces por BTS, el popularísimo grupo surcoreano de K-Pop.La instalación fílmica inmersiva de aquel suceso -que marcó 32 récords mundiales- exhibe en la sala cada detalle de lo ocurrido de la mano de Aerocene, la comunidad de activismo ambiental fundada por el artista: la piloto Leticia Noemi Marques quien llevó en el globo que la trasladó el mensaje "El agua y la vida valen más que el litio", escrito con las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Jujuy.Por otro lado, el próximo 23 de junio, Saraceno será recibido por el papa Francisco en el Vaticano .