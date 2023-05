"Para la FIFA es un milagro lo que hicimos con el césped", dijo el encargado del Diego Maradona

El Ciudad de la Plata "Diego Maradona", escenario de fase de grupos, semis y final | Foto: Fernando Gens

Brasil y Túnez jugaron en el Único Diego Maradona con críticas desde las redes sociales | Foto: Raúl Ferrari

El encargado del campo de juego del estadio Diego Maradona de La Plata aseguró este miércoles que para FIFA es "un milagro" el trabajo hecho con el césped en "tiempo récord" y se mostró entusiasmado de cara a la semifinal y final con las "nuevas semillas".Ruggeri dialogó en exclusiva con la agencia Télam y le respondió a las críticas publicadas en las redes sociales por el estado "estético" del campo del Diego Maradona en el Mundial Sub-20."Este es un torneo que habitualmente se juega en seis estadios y aquí se juega en cuatro canchas, con una preparación sumamente corta y sin tener la estructura de campo de juego que se tiene en Europa como canchas de arena, luces de crecimiento led y otros tipos de avances tecnológicos como sistemas híbridos", explicó."Con lo que se tenía en los cuatro estadios se hizo una renovación y a la fecha, la renovación del estadio de La Plata, tiene un récord difícilmente verificar que se haya pasado en otra competencia de este tipo, ya que se jugaron 14 partidos en 10 días", continuó Ruggeri.Además, indicó que desde la FIFA lo consideraron un "verdadero milagro" el resultado conseguido en "tiempo récord" para que se jueguen tantos encuentros en "pocos días".En relación a lo vertido en redes sociales, dijo que con las nuevas semillas se verá en "mejor estado desde lo estético en la semifinal y final", ya que lo que refiere a la "jugabilidad está perfecto".Argentina se quedó con la organización del Mundial Sub 20 luego de que la FIFA desplazara como sede original a Indonesia y a su vez sólo se pudieron utilizar estadios que no cuenten con competencias de la Liga Profesional de Fútbol y Primera Nacional.Es por eso que el Diego Armando Maradona de La Plata, donde habitualmente no se juega -y desde hace varios años- porque Gimnasia y Estudiantes hacen de locales en sus canchas, volvió al ruedo."El equipo y la logística estaban formados, el programa agronómico se preparó en la semana del 17 al 21 de abril cuando fue el sorteo y los trabajos empezaron el lunes siguiente que fue el 24. Los trabajos agronómicos empezaron el 24 para un torneo que empezaba el día 20 de mayo, son 28 campos de juego en 28 días", detalló."El proceso fue renovar todas estas canchas con tecnología que brindó la FIFA, son 70 máquinas que se trajeron de Inglaterra con agrónomos locales que fueron instalados fijos en todas las sedes, todos coordinados por una central de operaciones agronómicas en Buenos Aires y se renovaron algunas canchas que estaban en algunos casos en situación de abandono y pasaron a estar en nivel europeo", valoró.De hecho, el Estadio Único de la capital bonaerense, el otro nombre que tiene el estadio, siempre padeció la sombra que afectó el crecimiento del césped en épocas en las que ambos conjuntos platenses lo utilizaron y como complemento llovió en ocho partidos."Las condiciones fueron sumamente desafiantes y ha obtenido la gestión conjunta con la FIFA grandes elogios por parte de los entendidos en la temática", opinó Ruggeri.La semifinal se jugará el jueves 8 de junio y la final tendrá lugar el domingo 11, a las 18.00.