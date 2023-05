Carlos Vives viene a celebrar 30 años de música y "que el mundo está dentro de nosotros"

"Yo oigo muchas cosas, por ejemplo, que Carlos Vives fusionó la música colombiana con el rock y no es así porque ya de por sí somos fusión. En Colombia somos africanos, somos americanos prehispánicos, somos mestizajes, somos África, somos de Europa, somos España y cualquier cosa que hagamos es fusión de culturas." Carlos Vives

El artista colombianotraerá el sábado próximo al estadio porteño Movistar Arena la celebración por tres décadas de profusa actividad musical pero, fundamentalmente y según advierte,Sin pedantería pero esquivando también la falsa modestia, Vives indica a Télam que “de alguna manera estuve en la génesis de algo que fue un sonido nuevo y colombiano para hacer música”., repasa.Con esa fórmula que, recuerda,-se explaya-Con ese bagaje propio que le permitió ser una voz tan personal como con raíces,, regresa a Argentina con “El Tour de los 30”.En su concierto sabatino en el Movistar Arena, Vives no solamente recreará hitos de su trayectoria como “La Gota Fría”, “Pa`Mayté”, “Volví a nacer” y “La bicicleta”, sino que además presentará los temas de sus últimos álbumes "Cumbiana II" y “Escalona: nunca se había grabado así”.Mientras “Cumbiana II” completa una obra sobre el origen y la evolución de la cumbia que incluyó un primer álbum, el documental “El mundo perdido de Cumbiana” y el libro “Cumbiana, historias de un mundo perdido”, el disco sobre Escalona visita 12 de las composiciones más memorables del autor e incluye un homenaje de Armando Zabaleta.Sin embargo, entre las motivaciones de esta gira, el músico, autor, cantante y actor nacido hace 61 años en Santa Marta incluye poder tributar en directo al acordeonista de vallenato(su sexto álbum pero primero dedicado al vallenato)-Durante la pandemia estuvo en cuidados intensivos por problemas en los pulmones y como vivía en Bogotá como nosotros pero aquí es una ciudad muy alta, tuvo que volver a vivir a su tierra natal Villanueva, en el Caribe, que es un pueblo que es cuna de acordeones y de grandes acordeonistas. Y esa situación, entonces, me terminó de convencer de celebrarlo, animarlo, esto tiene mucho de motivar a mi compadre para que se me llene de esperanza y alegría y volvamos a los escenarios. Pero, además, grabamos un disco (“Escalona: nunca se había grabado así”) e hicimos una película sobre Rafael Escalona, uno de los más grandes compositores de vallenato y quien fue su cuñado y su acompañante en las famosas parrandas de su época, para contarle su historia a las nuevas generaciones y que conozcan ese sonido.Es que fue muy importante, y lo sigue siendo, apostar a que nuestra modernidad nazca de algo nuestro, de algo a lo que estamos conectados desde lo afectivo, sin necesidad de copiar a alguien de otra parte del mundo. Un estilo que porque soy atrevido llamé el rock de mi pueblo y otros lo llamaron tropipop.-Claro, desde ese lado es que me encantó celebrar esto porque también es recordarle un poquito a la gente, cuál fue nuestro proceso. Yo oigo muchas cosas, por ejemplo, que Carlos Vives fusionó la música colombiana con el rock y no es así porque ya de por sí somos fusión. En Colombia somos africanos, somos americanos prehispánicos, somos mestizajes, somos África, somos de Europa, somos España y cualquier cosa que hagamos es fusión de culturas. Sí uno ve nuestra historia, siempre se nos hizo mirar hacia afuera y mirar muy poco hacia adentro sin entender que mirando hacia adentro podíamos formar parte del mundo porque es que el mundo está dentro de nosotros.-En cada uno de los pueblos de cada lugar del mundo hay algo que sucede y que se crea pese a que, por otro lado, hay una cosa de la industria de querer uniformarnos. Pero tenemos tantas cosas para darle al mundo de todo lo que somos que allí hay una oportunidad increíble y un camino largo, como dice un famoso vallenato.