Pablo González invitó a petrolera china a participar de proyectos energéticos de YPF

El presidente de YPF invitó a la compañía china a participar de inversiones en los proyectos de GNL, Palermo Aike y Vaca Muerta

El titular de YPF participó junto a personalidades gubernamentales y otros directivos de empresas de la mayor feria del sudeste asiático en petróleo.

El presidente de YPF, Pablo González, participó este miércoles en la ciudad de Bejing en la apertura de la Exposición Internacional de Tecnología y Equipos de Petróleo y Petroquímica de China (CIPPE), donde mantuvo una reunión con directivos de China National Petroleum Corporation (CNPC), a quienes invitó a participar de proyectos hidrocarburíferos junto con la petrolera de bandera.En el marco de la visita que realiza a China el ministro de Economía, Sergio Massa, el titular de YPF participó junto a personalidades gubernamentales y otros directivos de empresas de la mayor feria del sudeste asiático en petróleo y petroquímica.La muestra inaugurada este miércoles se extenderá hasta el 2 de junio en la ciudad de Beijing, y en ese ámbito González va a exponer este jueves sobre YPF y el futuro de la Argentina como productor de energía.CIPPE es el evento líder para la industria del petróleo y el gas, que se realiza anualmente, y es considerada una gran plataforma para la conexión de negocios, exhibición de tecnología avanzada, integración de nuevas ideas; con el poder de reunir a líderes de la industria, empresas de servicios, fabricantes y proveedores de equipos y tecnología.En ese contexto de negocios, González participó de una reunión en el China National Petroleum Corporation (CNPC) con su presidente Zhou Jiping y su equipo directivo, en donde conversaron sobre los proyectos de inversión más importantes para Argentina, en los que participará YPF.Durante el encuentro, el presidente de YPF invitó a la compañía china a participar de inversiones en los proyectos de GNL, Palermo Aike y Vaca Muerta, y fue recibido por sus pares del Industrial and Commercial Bank of China y de la China National Offshore Oil Corporation.Con un predio de exhibición de cien mil metros cuadrados, Cippe 2023 se llevará a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones New China y se espera que reciba a más de 1.800 expositores, 18 pabellones internacionales y más de 123.000 visitantes profesionales de 65 países y regiones.Además, allí se organizarán más de 60 eventos simultáneos, que incluyen cumbres y conferencias, seminarios técnicos, reuniones de negocios, lanzamientos de nuevos productos y tecnologías, que atraerán a más de mil oradores de todo el mundo.