El abuelo de Lucio Dupuy brindó una charla en la Legislatura de Neuquén

Ramón Dupuy, el abuelo del niño de 5 años que fue asesinado a golpes en noviembre de 2021, ofreció este miércoles una charla de concientización en la Legislatura de Neuquén sobre la ley nacional 27709, denominada "Ley Lucio", con el fin de apoyar la adhesión de la provincia a la norma.La charla fue organizada por la ONG Padres de Río Negro y Neuquén, en el marco de un recorrido que se encuentran realizando Silvia y Ramón Dupuy por varias provincias argentinas., expresó la diputada provincial que presentó el proyecto de adhesión a la Ley Lucio, Leticia Esteves (PRO).La legisladora señaló que el sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Neuquén y en el país "funciona de manera errática y descoordinada, y no logra cumplir con sus objetivos".Asimismo, explicó queDurante la charla, Dupuy manifestó que "la niñez está en peligro y la obstrucción de vínculo mata, porque con la falsa denuncia recuperaron estas asesinas a Lucito, y con la obstrucción de vínculo lo mataron".Además, agregó que "no todas las madres son buenas y no todos los padres son malos; la violencia no tiene género"., contó Dupuy.En diálogo con Télam, el presidente de Padres de Río Negro y Neuquén, Fabián Cruciani, dijo que desde la organización invitaron a Dupuy "para concientizar y lograr que las provincias adhieran a la Ley Lucio, que también es el objetivo de Ramón, que va a estar recorriendo el país"."Lucio fue asesinado por ser un niño impedido de vínculo, su papá estaba falsamente denunciado; la jueza Ana Clara Pérez Ballester le dijo a Ramón: 'con nadie va a estar mejor que con la madre', y ahí tenemos el resultado", concluyó Cruciani.La Ley Lucio establece dos: por un lado, un plan de capacitación continuo y obligatorio para funcionarios públicos en materia de derechos y, por otra parte, la reserva de identidad del denunciante, garantizando tanto su protección como los derechos de la víctima y el debido proceso.El pasado mes de febrero, la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, fueron condenadas por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al niño de 5 años en esa ciudad pampeana, en noviembre de 2021.