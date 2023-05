Rossi, sobre las candidaturas: "Si se da una síntesis, bienvenida. Y si no habrá PASO"

Rossi señaló que vive "sin dramatismo y muy relajado" el debate por las candidaturas del FtD VER VIDEO

Frente a empresarios, Rossi vaticinó "un ciclo económico" de crecimiento para el 2024

El año del crecimiento

"Por primera vez en en muchísimos años en Argentina hoy y hay más empleo en el interior del país que en el AMBA o que en la región pampeana".

El jefe de Gabinete y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Agustín Rossi, dijo este miércoles que afronta la posibilidad dey afirmó que si antes del cierre de las listas, previsto para el próximo 24 de junio, se consigue una "síntesis", esa situación será "bienvenida".Al participar en un encuentro con empresarios reunidos en la Confederación General Económica, el funcionario nacional fue consultado por la prensa respecto de su lanzamiento y sobre de la posibilidad de tener que competir en una interna contra otros dirigentes del Frente de Todos, algo que, según sus palabras, no debe generar inconvenientes"Yo vengo de una provincia, que es la provincia de Santa Fe. Yay ahora se están eligiendo candidatos a gobernadores en cada una de las coaliciones. Se terminan las PASO y después cada uno se ordena detrás del que gana", dijo.Rossi reconoció que algunos "están preocupados si la foto de las PASO va a ser la foto de (Javier) Milei porque va a ser el único que no va a tener competencia y que va a sacar mayor cantidad de votos".porque si hacemos unas PASO ordenadas y acordamos, entre otras cosas, que finalizada la elección esa noche todos los candidatos nos reunimos en el lugar del candidato que ganó y sacamos una foto, la foto es la nuestra", comentó.Rossi añadió que "si el proceso político interno de acá el 24 de junio da una síntesis, bienvenida la síntesis" y que si en cambio "no da síntesis, bienvenidas las PASO".Al ser consultado sobre la posibilidad de queRossi destacó sus casi 20 años en la política nacional, participando de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner primero y en la actualidad en el de Fernández."La verdad queporque no creo caber en ninguna de esas etiquetas. Ya hace muchos años que tengo vida política y tengo muchos años de militancia y en esos años de vida política nacional perfectamente reconocida por todos, reivindico cada una de las decisiones políticas que tomé durante todo ese tiempo e inclusive las de hoy", concluyó.En otro orden, Rossi afirmó que "el año que viene empieza un ciclo económico distinto en Argentina" y dijo que los opositores que pronostican más inflación y pobreza es "porque en realidad están pensando en una devaluación brusca"."El año que viene empieza un ciclo económico distinto en Argentina y los que dicen que el año que viene va a haber más inflación, que va a haber más pobreza, más indigencia, que va a ser año duro, es porque en realidad lo que están pensando es en una devaluación brusca. Yo creo que es exactamente al contrario,", señaló.En diálogo con la prensa antes de ingresar a la reunión, Rossi reconoció la "situación difícil" que "están viviendo los argentinos" yEl precandidato presidencial dijo quey pronosticó que en 2024, "ya sin los efectos de la sequía, habiendo metabolizado la economía argentina en los efectos de la guerra y de la pandemia", se va a comenzar "con un ciclo económico favorable"., significa que vamos a tener reservas en el banco central y que parte de esas reservas tendrán el destino ese de fortalecer la economía", afirmó.Rossi recordó queque, sumados a los 5.000 millones de dólares invertidos en la importación de energía durante 2022 son "25 mil millones de dólares" que hubo que solventar y, por ello, la "efectividad" y la "solvencia" de las gestiones realizadas por el ministro de Economía, Sergio Massa."Son situaciones difíciles pero lo que hay que tener en claro es que esto no es de por vida, que esto termina y termina pronto. Termina porque en noviembre, diciembre, empieza la cosecha fina.", añadió.En ese sentido, dijo sentir orgullo por participar del encuentro con los empresarios Pymes y destacó que "Argentina se reconoce en sí misma con la enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas en los distintos ámbitos de la actividad económica que existen en nuestro país"."Hemos logrado bajas importantes en la desocupación.Esa cantidad de empleos generados en empresas pequeñas, merecen todo nuestro reconocimiento", agregó.Por su parte, el empresario y anfitrión, Marcelo Fernández, manifestó su orgullo por la recepción del jefe de Gabinete y afirmó que el encuentro se realiza para "intercambiar opiniones" y para acercar "inquietudes" como "la capacitación del personal en oficios" y la reglamentación de artículos del presupuesto"Tenemos varias propuestas que le vamos a acercar al jefe de Gabinete para que pueda impulsarlas y después, seguramente, el encuentro no va a estar ajeno a una charla política", anunció.