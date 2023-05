Ni una menos: reflexión travesti

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Hace 8 años salíamos a la calle una vez más a gritar organizadas, basta de asesinarnos, en aquella ocasión junto a las referentes políticas travestis, Lohana Berkins y Diana Sacayán, bajo la consigna "basta de travesticidios". Cuatro meses después asesinaron a Diana en su departamento del barrio de Flores, y unos meses más tarde Lohana pasaría a ser otra victima de travesticidio social.Las travestis fuimos parte de la construcción de aquel hecho político, y nunca fuimos realmente integradas, siendo incluso las más relegadas de la sociedad a la hora de hablar de violación a los derechos humanos.Seguimos viendo que a la hora de hablar de violencia de género se hace hincapié en mujeres cis como únicas victimas de ese flagelo social, lo cual es preocupante ante un contexto internacional de avances de las ultraderechas que están compuestas por la alianza de sectores políticos partidarios, representantes de instituciones religiosas, poderes judiciales y sectores del feminismo.Las travestis no dudamos en salir a poner el cuerpo exigiendo justicia ante el asesinato de una mujer cis en manos de un femicida, y jamás indagamos a la victima. Sin embargo, hay una costumbre de indagar desde algunos sectores feministas a las travestis, sobre todo cuando alzamos la voz ante las violencias recibidas; se nos ubica, desde una concepción biologicista, como varones que ejercemos el privilegio de la violencia. Estos discursos son parte del pensamiento político de una corriente del feminismo denominado Terfs (trans excluyentes feministas radicales). Ahora, no existe una corriente o un pensamiento político travesti, que ubiqué a las mujeres cis como responsables de los travesticidios.Debemos profundizar que pasa cuando el actor intelectual de un travesticidio no es tangible, como en el caso del asesinato reciente de Sofía Fernández, en Pilar. Hay todo un movimiento contra el gatillo fácil que dice que nadie se suicida en una comisaría ¿ese movimiento está abrazando la lucha por Sofía? El movimiento feminista ¿está abrazando a Sofía? ¿Es Sofía una muerta mostrable?.La lucha travesti es una lucha pendular para los sectores políticos. Durante el gobierno macrista, toda lucha era viable, ya que pendularmente servía meter gente en las calles, luego del cambio de gestión pareciera que si cuestionamos y reclamamos justicia, y la verdad respecto del crimen de Sofía dentro de una comisaría, se pondrían en riesgo todas las gestiones y, en realidad, cuando se reclama justicia nunca se pone en riesgo una gestión, incluso fue Néstor quien reclamó frente a las 30.000 personas desaparecidas en dictadura, y eso no lo puso en riesgo a él, o a la misma Cristina Fernández de Kirchner, cuando protestó ante el asesinato de Diana Sacayán.Fue el Ni una Menos un grito de hartazgo ante tanta muerte silenciada, los crímenes travestis, son sin duda crímenes políticos. Hubo un Estado y un sistema, que invisibilizo, anuló, criminalizo o ilegalizo la existencia travesti y el peso de nuestras muertas no nos lo sacamos más.¿Pesa la justicia? ¿Tiene peso material? ¿Cuándo es que lo tiene?Nosotras no marchamos por el acto celebratorio de marchar, las marchas tienen objetivos concretos, así como la marcha por la Reparación Histórica para sobrevivientes travestis, o la marcha contra los travesticidios que impulsamos un 28 de junio hace ya 7 años, el ni una menos tuvo un objetivo concreto que obtuvo respuestas positivas, claramente el Estado no va a garantizar que los varones dejen de matarnos, ninguno puede garantizar eso, la sociedad fundada en el capitalismo y el patriarcado no va a hacerse buena por la gestión estatal.Es necesario insistir, que es sobre nuestras existencias que se aplican regímenes de torturas, tanto por acción u omisión por parte de los Estados, a pesar de las políticas públicas conquistadas, seguimos viviendo en total precariedad, arrojadas a subsistir de la prostitución, incluso en la vejez.Ante esta sistemática violencia estructural, que determina que tengamos una probabilidad de vida de 40 años, es que consideramos imprescindible, seguir hablando del travesticidio. No cuestionar estos asesinatos es permitir que avancen las ideas políticas de odio de sectores como los del Pro o Milei.Dentro de las agendas de derecha, se habla de la eliminación de los ministerios de mujeres, géneros y diversidades, y ante ello debemos estar atentas, unidas y organizadas para seguir defendiendo nuestras conquistas y luchar por todo lo que aún falta.Florencia Guimaraes, militante política travesti, responsable del Programa de Acceso a Derechos Travestis Trans del Centro de Justicia de la Mujer y presidenta de la Casa de Johana y Diana.