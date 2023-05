Francisco y Lula hablaron sobre la paz en Ucrania y un posible viaje a Brasil

El Papa y el actual presidente en 2020, en un encuentro en el Vaticano. (Foto: gentileza Ricardo Stuckert)

Conversei agora há pouco por telefone com o Papa Francisco. Cumprimentei o Papa pelos esforços na defesa na paz na Ucrânia e no combate à pobreza. Agradeci os gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos. Devemos ter uma audiência no Vaticano nos próximos meses e… — Lula (@LulaOficial) May 31, 2023

Lula y Bergoglio siempre han tenidouna gran relación. (Foto: gentileza Ricardo Stuckert)

El papa Francisco y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dialogaron este miércoles sobre la búsqueda de paz en Ucrania y la lucha contra la pobreza, en una conversación en la que el pontífice "aceptó examinar la invitación" para viajar al gigante sudamericanoEl presidente agradeció al Papa su trabajo por la paz en Ucrania y en la lucha contra la pobreza", informó el Gobierno brasileño."En la conversación,, contra las fuerzas que atacan la selva, y por las menciones de solidaridad del Papa con Brasil en los últimos años", añadió el comunicado.En ese diálogo, el mandatario habló del "esfuerzo para reanudar la lucha contra la pobreza y el hambre en Brasil" e invitó a Jorge Bergoglio a realizar un viaje al país., aseguró el Ejecutivo y agregó que los dos jefes de Estado deberían encontrarse personalmente en una audiencia en el Vaticano en junio o julio próximo. Lula también informó al Papa de sus conversaciones con otros líderes en busca de la paz en Ucrania, y lamentó "la escalada del conflicto en la región"., que desde que asumió en enero busca reposicionar a su país internacionalmente tras los cuestionamientos de los años de Jair Bolsonaro, defendió en varias oportunidades la necesidad de detener las hostilidades entre Rusia y Ucrania ySin embargo, la mayoría de las potencias occidentales aliadas de Kiev no coinciden con esa propuesta, que, según sostienen, pondría en el mismo plano "al agresor y al agredido".El excanciller brasileño Celso Amorim viajó recientemente a Kiev para presentar la fórmula de paz personalmente al presidente Volodimir Zelenski, quien sostuvo que, algo que no está contemplado en la propuesta impulsada por Lula.El Papa, por su parte,que por el momento no están definidos por la Santa Sede. La búsqueda de un plan que ponga fin a las hostilidades por parte del Vaticano había sido revelada por el pontífice a inicios de mayo al regresar de una visita de tres días a Hungría, aunque se mantenía "en reserva".El 13 de mayo pasado,en medio de una gira europea para una reunión de 40 minutos en la que quedó de manifiesto la negativa de Kiev a una mediación que sentara a Moscú en la misma mesa, aunque no se descartó un plan de paz que tendiera puentes por separado.Respecto a la conversación de este miércoles,, según indicó el gobierno brasileño.El diálogo fue confirmado posteriormente en Twitter por el propio Lula: "Acabo de mantener una conversación telefónica con el Papa Francisco."Le agradecí sus gestos en defensa de la democracia en nuestro país en los últimos años. Debemos tener una audiencia en el Vaticano en los próximos meses e invité al Santo Padre a visitar Brasil", resumió.