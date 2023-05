Boca busca prolongar su racha ganadora ante Arsenal

Foto: Maximiliano Luna.

Probables Formaciones

de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), visitará este jueves a, en el encuentro saliente de los dos que darán inicio a la fecha 19.El partido se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports.El equipo "Xeneize" que dirige Jorge Almirón tiene 27 puntos e hilvanó tres victorias consecutivas en el torneo doméstico, ante Belgrano de Córdoba (2-0), Argentinos Juniors (1-0) y Tigre (1-0), que mejoraron su ubicación luego de un flojo comienzo.De todas maneras, está demasiado lejos del líder River (41) y por esa razón, para preservarlos con miras al partido del martes que viene en La Bombonera por la Copa Libertadores. Boca lidera el Grupo F junto a Deportivo Pereira (ambos con 7 puntos) y el encuentro del martes ante Colo Colo (5) podría darle el pase a octavos de final en el caso de ganarlo.El momento que atraviesa el equipo de Sarandí es otro de los motivos que llevó a Almirón a considerar la posibilidad de presentar un equipo muy distinto al que venció a Tigre el domingo en La Boca.En ese contexto, Almirón tiene decidido poner lo mejor disponible pero cuidará a los que están con molestias, mientras que quedó descartado Martín Payero con un desgarro en el isquiotibial izquierdo.Así, los que están con molestias son Alan Varela (fuerte dolor en el tobillo derecho por un posible esquince), Marcelo Weigandt (molestia en la zona de la ingle), el peruano Luis Advíncula (traumatismo en la pierna derecha) y Cristian Medina (fuerte golpe en la pierna izquierda).Todos serán evaluados y la decisión de ponerlo o no la tomará Almirón siempre teniendo en consideración el importante partido del martes ante Colo Colo por la Copa.Un tema aparte en Boca es el del colombiano Sebastián Villa, quien no estuvo entrenando con el grupo por haber comparecido en los tribunales de Lomas de Zamora por la causa que tiene por "violencia de genero" contra su expareja Daniela Cortés.El colombiano conocerá el veredicto el viernes próximo cuando le sea comunicado por la justicia, y se sabrá si es culpable o no de los cargos que se le imputan y, además, en el caso de que lo fuera, cuál será la postura que tomará Boca como institución con él.De todas maneras, Almirón lo incluyó en la nómina de jugadores que concentrarán y resta saber si jugará de entrada o le dejará su lugar a Norberto Briasco, ya que además arrastra una molestia física.Por el lado de Arsenal, el nuevo DT Federico Vilar, quien debutó con una derrota en Tucumán ante Atlético (1-0) en los minutos finales, confía en que puede dañar a Boca."Tenemos que hacer un partido muy sólido, encontrar espacios. El equipo tiene que incomodar a Boca y eso es lo que estamos trabajando", comentó Vilar."Boca es muy peligroso por donde se lo mire pero nosotros estamos trabajando muy bien", añadió el exarquero, quien casualmente se formó en las divisiones inferiores de Boca.En cuanto al historial, es de 31 partidos y favorece a Boca, que se impuso en 17 ocasiones contra 7 del equipo de Sarandí, mientras que empataron otras 7 veces.: Alejandro Medina; Lucas Souto, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Felipe Peña, Gonzalo Muscia o Tiago Banega, Lucas Brochero, Santiago Toloza y Lautaro Guzmán; Fabián Londoño o Luis Leal. DT: Federico Vilar.: Sergio "Chiquito" Romero o Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Alan Varela, Cristian Medina y Ezequiel "Equi" Fernández; Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Norberto Briasco. DT: Jorge Almirón.: Leandro Rey Hilfer.: Hernán Mastrángelo.: Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí.: 21.30.: TNT Sports.