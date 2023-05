Alberto Fernández viaja a Bolivia para inaugurar con Arce una obra de interconexión eléctrica

Arce y Fernández en uno de sus encuentros anteriores. /Foto: Presidencia.

donde, junto a su par Luis Arce,Los jefes de Estado, que este martes compartieron la reunión del Unasur que se desarrolló en Brasilia, volverán a verse para presentar uAdemás de la subestación del lado boliviano,"Hoy Bolivia tiene un excedente de 1500kw diarios que está interesada en vender. Una parte podrá venderla a la Argentina y al interconectado de países", explicó en diálogo con Télam desde Bolivia el embajador nacional en La Paz, Ariel Basteiro.En ese sentido,Argentina, por su parte, podrá acceder a la energía boliviana para el norte salteño y quedará posibilitada, en caso de ser necesario, de enviar energía al vecino país.La relación entre ambos países tiene la energía como eje central y tuvo un punto destacado durante el pasado invierno cuando Arce visitó Casa Rosada para concretar la venta de gas a la Argentina que originalmente estaban destinados a Brasil."La relación con Bolivia estuvo, en buena medida, gasificada en los últimos 20 años. Argentina compraba gas para su industria y esa situación es una de las claves del desarrollo económico boliviano durante esos años", expresó el embajador.Sin embargo, por diversas razones, las reservas de gas mermaron y en la actualidad Bolivia exporta "la mitad de lo que le vendía a la Argentina", según Basteiro.Respecto de la agenda bilateral, consultado por la causa sobre el, Basteiro señaló que la causa avanza en los tribunales de ese país mientras que "no se hizo nada" en la justicia argentina."En Bolivia terminaron los peritajes a las dos notas que se encontraron, la de pedido de armas y la de agradecimiento. Nosotros creemos que la que existió originalmente fue la de agradecimiento y que después se hizo la otra para que sea más prolijo", comentó el diplomático.Basteiro explicó que"El juez convocó a los gendarmes que viajaron, pero no hizo lo mismo con los responsables reales", destacó.Con la visita a Bolivia culminará una semana en la que el presidente Fernández se dedicó a la agenda latinoamericana: el lunes recibió en Olivos al mandatario electo del Paraguay, Santiago Peña, y el martes estuvo en Brasil para participar de la cumbre de presidentes sudamericanos que busca poner nuevamente en marcha la Unasur.El martes, en Brasiliia, Fernández convocó a los países sudamericanos a la unidad regional para enfrentar "la nueva dimensión de la globalización" y a garantizar una zona de paz para crear un sistema de defensa propio, en lugar de recibir las influencias del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.Así lo dijo durante su discurso en la cumbre de presidentes sudamericanos realizada en el Palacio de Itamaraty, la sede de la Cancillería brasileña, convocada por el anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de los esfuerzos para revivir la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).En ese sentido,y fustigó la desarticulación de la zona sudamericana provocada por el gobierno estadounidense de Donald Trump y la creación del Grupo de Lima.De su paso por Brasilia, Fernández se llevó también la notificación por parte de Lula da SIlva, de que no existen más obstáculos legales para la financiación con el banco de fomento BNDS para la construcción de la fase 2 de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que llegará hasta el sur brasileño.Según un comunicado de la Cancillería brasileña, en la reunión bilateral mantenida en Brasilia con Fernández al margen de la cumbre sudamericana,En tanto, el presidente Fernández celebró en su cuenta de Twitter el encuentro con Lula y señaló que se avanzó "en temas estratégicos como el financiamiento del BNDES para las exportaciones de tubos y láminas de acero que se utilizarán en la segunda etapa de construcción de nuestro Gasoducto Néstor Kirchner"."Esto permitirá que nuestro país logre el autoabastecimiento energético y exporte gas de Vaca Muerta a Brasil. Además, estamos dando pasos fundamentales para profundizar nuestra integración energética. La Argentina mejorará las condiciones de pago de las importaciones de energía eléctrica de fuente térmica", detalló el jefe de Estado.