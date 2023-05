El Ejército sudanés abandonó el diálogo para buscar una tregua ante con los paramilitares

El conflicto en Sudán dejó hasta el momento dejó al menos 1.800 muertos. Foto: AFP.

El conflicto en Sudán enfrenta desde el 15 de abril al ejército del general Abdel Fatah al-Burhan con los paramilitares liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo

Después de casi siete semanas de guerra, 25 de los 45 millones de sudaneses ya no pueden sobrevivir sin ayuda humanitaria

para alcanzar una tregua con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) debido a la "falta de compromiso" del bando rival."La Comandancia General de las Fuerzas Armadas ha decidido suspender las conversaciones en curso en Yeda" debido a "la falta de compromiso de las milicias rebeldes para implementar los términos estipulados en el pacto y por las continuas infracciones de la tregua", expresó el Ejército en un comunicado.El ejército tomó esta decisión "porquetemporaria que prevé su retirada de los hospitales y viviendas y no cesan de romperla", informó la agencia de noticias AFP, que cita a una fuente cercana a las negociaciones.El conflicto en Sudán enfrenta desde el 15 de abril al ejército del general Abdel Fatah al-Burhan con los paramilitares liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo.que se estaba realizando la ciudad saudita de Yeda, señalaron el lunes que ambas partes habían acordado extender por otros cinco días una tregua humanitaria que estaba vigente desde el 22 de mayo y que ya había sido violada repetidamente con ataques aéreos, fuego de artillería y movimientos de blindados."El ejército está dispuesto a luchar hasta la victoria", declaró el martes Burhan durante una visita a sus tropas en Jartum, la capital sudanesa.El conflicto, que, según la ONG ACLED, y casi un millón y medio de desplazados y refugiados, según la ONU, sigue matando y obligando a las familias a abandonar sus hogares.Más de un millón siguen en Sudán, pero unos 350.000 han huido a países vecinos, que temen que el conflicto se extienda a nivel regional. La mitad de ellos están en Egipto, un país que atraviesa una crisis económica, los demás en Chad, Sudán del Sur, Centroáfrica y Etiopía.Antes del nuevo conflicto,. Ahora, después de casi siete semanas de guerra, 25 de los 45 millones de sudaneses ya no pueden sobrevivir sin ayuda humanitaria, indicó la ONU.Tres cuartos de los hospitales en las zonas donde se registran combates están fuera de servicio debido a bombardeos o porque están ocupados por combatientes, según el sindicato nacional de médicos. Los demás carecen de todo.Los combates más feroces tienen lugar en Darfur, una región fronteriza con Chad, donde varias zonas están casi cortadas del mundo, sin electricidad ni red telefónica.