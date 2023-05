Schwartzman avanza en Roland Garros y Podoroska quedó eliminada

Schwartzman está en la tercer ronda de Roland Garros (@ATPTour_ES).

El tenista argentino Diego Schwartzman recuperó buena parte de su mejor repertorio y se instaló este miércoles en la tercera ronda de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año, al imponerse sobre el portugués Nuno Borges por 7-6 (7-3), 6-4 y 6-3, mientras que en el cuadro femenino quedó eliminada la rosarina Nadia Podoroska., en la cancha número 9 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne., quien más temprano le ganó al español Roberto Carballes Baena (57) por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-2.No fue una jornada más para Schwartzman en París, se notó en el festejo final con el puño apretado y mirando fijo a la platea desde donde lo seguía su coach Juan Ignacio Chela y su mamá Silvana, ya que al fin pudo ganar dos partidos seguidos en el circuito después de 9 meses, desde el US Open., elevó su rendimiento y dominó por completo al lusitano Borges, un rival con el que había perdido este año en la ronda inicial del Challenger de Phoenix, en Arizona, Estados Unidos, y que además llegaba con el ánimo alto tras haber dejado afuera del torneo al gigante norteamericano John Isner (90) en la ronda anterior.Schwartzman comenzó el partido 2/0 abajo tras haber cedido su servicio rápido, pero eso no afectó su ánimo, ya que lo recuperó con un excelente drop que lo acercó 2/3 y luego sacó para igualar 3/3., ese golpe le reportó muchos puntos y así logró ponerse 5-3 hasta que reaparecieron viejas dudas y eso permitió al portugués igualar hasta forzar el tie break-En la definición rápida Schwarztman no le dio opciones a su rival, con muy buenas devoluciones de servicio y buenos ángulos con su derecha, así se lo llevó por 7-3 y quedó set arriba.y con muy buena calidad de pelotas, muchas sobre las líneas, generó errores, encontró huecos en el portugués y se llevó el set por 6-4 con un quiebre de servicioSchwartzman mantuvo su juego agresivo y mostró una versión mucho más confiable que le permitió llevarse también ese set por 6-3 y el partido.Su camino en Roland Garros continuará ante Tsitsipas, un rival al que le ganó dos veces y perdió en cuatro ocasiones, las tres últimas en forma consecutiva."Estoy muy feliz, se dio lo que esperaba porque tuve el ritmo que me venía faltando y así pude dominar en los puntos clave. El final del tie break me dio confianza, y jugué bien los puntos más importantes", analizó el "Peque" luego de su victoria.En mi caso, no ganaba dos partidos seguidos hace rato, espero seguir así contra Tsitsipas y poder disfrutarlo", añadió Schwartzman, quien llegó a los 23 triunfos en el Grand Slam francés, uno más que Juan Martín Del Potro, para ser el segundo argentino de la lista detrás de Guillermo Vilas.Previo al triunfo del "Peque", en la cancha número 13, la rosarina, luego de una hora y 55 minutos de juego.Podoroska, nacida en Rosario hace 26 años, había vencido en la ronda inicial el domingo pasado a la francesa Jessika Ponchet (123) por 6-0 y 6-2, pero no repitió ese nivel ante una tenista de categoría como Muchova y quedó eliminada del abierto francés.En otros resultados de la jornada, el italiano Fabio Fognini (130) al italiano Jason Kubler (69) por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-2; el austríaco Sebastián Ofner (118) al estadounidense Sebastián Korda (30) por 6-3, 7-6 (7-1) y 6-4 y el italiano Lorenzo Sonego (48) al francés Ugo Humbert (40) por 6-4, 6-3 y 7-6 (7-3).En el cuadro de damas, la ucraniana Elina Svitolina (192) le ganó a la australiana Storm Hunter (204) por 2-6, 6-3 y 6-1; la belga Elise Mertens (28) a la colombiana Camila Osorio (86) por 6-3 y 7-6 (7-3); la estadounidense Peyton Stearns (69) a la letona Jelena Ostapenko (17) por 6-3, 1-6 y 6-2; la estadounidense Jessica Pagula (3) a la italiana Camila Giorgi (37) por 6-2 y retiro, y la rusa Anastasia Potapova (25) a la egipcia Mayer Sheriff (54) por 3-6, 6-4 y 6-1.La actividad para los argentinos en París continuará el jueves con los partidos que jugarán Francisco Cerúndolo, Genaro Olivieri, Tomás Martín Etcheverry, Guido Pella, Pedro Cachín y Thiago Tirante.Cerúndolo (23) jugará ante el alemán Yannick Hanfmann (65); Olivieri (231) frente al italiano Andrea Vavassori (148); Etcheverry (49) con el australiano Alex De Miñaur (19); Pella (423) ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (172), Cachín (64) con el croata Borna Coric (16) y Tirante (153) frente al chino Zhizhen Zhang (71).