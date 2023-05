Gioja: "La Corte debe permitirnos a los sanjuaninos votar"

El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, cuestionó a Sergio Uñac y también a la Corte Suprema / Foto: Archivo.

El diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se pronuncie sobre "la cuestión de fondo", para que la ciudadanía de esa provincia pueda concurrir a las urnas."Le pedimos a la Corte que defina la cuestión de fondo y levante la suspensión de la elección en San Juan. Esos comicios se desguazaron porque se pudieron votar el resto de las categorías y la ciudadanía tiene pendiente votar para designar a un Gobernador. La Corte se debe dejar de joder y permitirnos a los sanjuaninos concurrir a las urnas", señaló Gioja en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750.De esta forma, el exmandatario, que ocupó en tres ocasiones la titularidad del Ejecutivo de la provincia cuyana,sobre el planteo que objeta la relección del gobernador Sergio Uñac."El artículo 175 de la Constitución provincial es claro cuando habla de un mandato y dos reelecciones, tanto para gobernador como para su vice", remarcó Gioja.En ese sentido, indicó: "(Sergio) Uñac fue electo como vice mío en 2011; electo como gobernador en 2015 y reelecto en 2019. Entonces. Hay que hacer la cuenta".El diputado nacional avaló así el dictamen contra la relección de Uñac que emitió el procurador general interino, Eduardo Casal, aunque sostuvo que el actual titular del Ministerio Público Fiscal "no tendría que estar en ese cargo, pero esa es la realidad de lo que pasa en la Argentina con una parte de la Justicia"."En Tucumán, el gobernador - Juan Manzur- que iba de candidato a vicegobernador renunció a su candidatura para facilitar las cosas, pero en San Juan,", sostuvo.Gioja aclaró que el espacio que encabeza en la interna peronista sanjuanina cuestiona, de todos modos, que "la Corte Suprema someta a las provincias con una medida cautelar (que suspende una elección) y que no respeta la autonomía"."Hoy, la Corte nos tienen en ascuas y no sabemos cuándo vamos a votar. Por eso, el problema más grave es que hace lo que quiere y cuándo quiere que eso pase.y tener en vilo a los habitantes de San Juan. La Corte está queriendo demostrar que son poderosos y que pueden hacer lo que quieren. Que nos dejen votar", reclamó.