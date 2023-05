Piden al Congreso ratificar el convenio de la OMS para el control del tabaco

Día Mundial sin tabaco. Foto: Osvaldo Fanton.

La campaña "Infancias libres de humo" -impulsada por unas 40 organizaciones médicas y de la sociedad civil-Marco para el Control del Tabaco (CMCT), el primer tratado internacional de salud pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la Argentina firmó en 2003."Este año más de 40 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y médicas firmaron una declaración para solicitar la pronta ratificación del CMCT, entendiendo la necesidad de contar con este tratado que establece una serie de medidas para proteger a la población y para disminuir la carga de muerte y enfermedad ocasionada por el tabaquismo", señaló la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), en el marco del Día Mundial sin tabaco que se celebra este miércoles.Actualmente,n enviados a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Acción Social y Salud Pública."Las organizaciones están trabajando de forma articulada con Diputados y Diputadas y esperamos que este año, que se cumplen 20 años de la firma del CMCT, Argentina finalmente lo ratifique", señaló la FIC en un comunicado.Algunas de las organizaciones que promueven esta acción son FIC Argentina, UATA, Fundeps, Aliar, CREA, FEIM, Fundación Sales, Fundación FORO, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ASAT, Sociedad Argentina de Cardiología, Coalición para la ratificación Argentina del Convenio Marco para el Control de Tabaco y la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.En conjunto invitan a la población a sumar su firma "para pedirle a nuestros legisladoresy cumplan así con su obligación de proteger la salud de los argentinos".A pesar de que la prevalencia del consumo de tabaco descendió en la última década, la mortalidad continúa siendo alta en la Argentina y el consumo per cápita se mantuvo estable en los últimos 15 años, según datos de la FIC."Los datos de consumo siguen siendo alarmantes:, lo que representa una de las tasas más altas de la región, y los niños y niñas se inician en el consumo entre los 12 y 13 años", afirmaron especialistas de la FIC.Este último dato preocupa debido a la baja edad y a la relevancia que la industria tabacalera le otorga a este grupo etario donde con sus estrategias de marketing se asocia el consumo de tabaco con algo normal o "canchero", indicaron.Si bien la Argentina firmó el CMCT en 2003 aún no lo ratificó y es el único país de Sudamérica productor de tabaco que no es parte del tratado, según la FIC.Para sumarse a la campaña se puede acceder a https://mailchi.mp/ficargentina/infanciaslibres