El Consejo de la Magistratura busca definir el jury al juez Walter Bento

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, es investigado en la justicia penal como líder de una asociación ilícita / Foto: Archivo.

El juez Bento está acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios

El consejero diputado Rodolfo Tailhade consideró que el juez Bento tiene que dar explicaciones / Foto: Archivo.

Ternas Además de la acusación al juez federal Walter Bento, el plenario del Consejo de la Magistratura intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.

El Consejo de la Magistratura realizará este miércoles un plenario en el que buscará definir si suspende, e inicia el juicio político para destituir al juez federal de Mendoza, Walter Bento,Hace dos semanas la comisión de Acusación del Consejo aprobó, con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.En paralelo al proceso del Consejo, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra,El juez mendocino ofreció su descargo en octubre del año pasado en dos etapas, que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser "inocente" y no haber cometido "ningún delito".Sus explicacionescon los votos opositores y la abstención de oficialistas por "inconsistencias" en el dictamen."Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones", señaló el consejero diputado Rodolfo Tailhade, en una publicación en su plataforma de videos."El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos" explicó el consejero y añadió que era "un dictamen acusatorio inconsistente, quey que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento".Con la asistencia de los 19 consejeros, el órgano necesita de 13 votos para suspender a Bento, un número muy ajustado si se descuentan los seis representantes del oficialismo que plantearon su disidencia con el dictamen.Por ello,, afín al oficialismo pero con libertad de conciencia para votar con la oposición si lo considera necesario.