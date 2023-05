Messi fue uno de los modelos en la presentación de la nueva camiseta del PSG

Messi posó con la nueva camiseta del PSG. Foto: Twitter.

🆕🏟️👕



¡Descubre nuestra nueva 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞𝐭𝐚 de @nikefootball para la temporada 23/24! 🟥🟦



Una remera que rinde homenaje a un diseño clásico de la camiseta parisina y encarna el espíritu único de la capital francesa ✨#VamosParis pic.twitter.com/QhsnHfeOoc — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 31, 2023

El campeón mundial Lionelde la nueva camiseta del París Saint Germain francés para la próxima temporada, pese a que es un hecho que no seguirá jugando en el club, indicó la prensa española.Messi, como el brasileño Neymar, quien también es improbable que siga en PSG, aparecieron en la publicidad junto con el goleador e ídolo parisino Kyllian Mbbapé, en tanto queya que confirmó que seguirá en París en la próxima temporada.La presencia de Messi es llamativa ya quey apostar por otro perfil de futbolistas, en gran parte debido a que la estrategia no funcionó en los últimos años, indicó el periódico deportivo AS de España.Messi cy, pese a sus buenos números esta temporada, se da por hecho que no ejecutará su renovación y su futuro aún no es conocido pese a que las opciones serían Al-Hilal de Arabia Saudita, Barcelona de España e Inter Miami de Estados Unidos.No obstante, los dueños del PSG saben que Messi y Neymar son elementos indiscutibles en cuanto al marketing, ambos siguen siendo jugadores del club por un mes más e intentará sacarles el mayor beneficio posible., el noveno título en 11 años, y el domingo próximo culmina el certamen ante Clermont, en Parque de los Príncipes, en el que seguramente será el último de Messi en el club.