Lula aseguró que hace "todo el esfuerzo posible" para ayudar a la Argentina

El presidente de Brasil, Lula da Silva, se reunión con el presidente argentino Alberto Fernández en el marco de un nuevo encuentro de la Unasur / Foto: Presidencia de la Nación.

Lula dice a Fernández que se despeja el panorama para que Brasil financie fase 2 del gasoducto El presidente Alberto Fernández recibió la notificación por parte de su colega brasileño, Luiz Inácio Lula da SIlva, de que no existen más obstáculos legales para la financiación con el banco de fomento BNDS para la construcción de la fase 2 de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que llegará hasta el sur brasileño.



Según un comunicado de la Cancillería brasileña, Lula en la reunión bilateral mantenida en Brasilia con Fernández al margen de la cumbres sudamericana, indicó que "en este momento, ya no existen obstáculos legales para la intervención del BNDES y que Brasil avanzará en financiamientos para permitir la exportación de productos brasileños".



Esta decisión implica que Brasil financiará los tubos y chapas de acero producidos en Brasil para la segunda fase del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (tramo Salliqueló-San Jerónimo), y otras partes del gasoducto norte, Salta-GNEA, Aldea Brasileira-Uruguaiana y San Jerónimo-Santa Fe.



Así, la financiación, de hasta US$ 600 millones, permitirá a la Argentina lograr el autoabastecimiento energético y exportar gas de Vaca Muerta a Brasil.



El comunicado indicó también que "Lula celebró que, gracias a la disponibilidad existente en las generadoras brasileñas, Brasil podrá garantizar el suministro de energía eléctrica de fuentes térmicas a la Argentina en los próximos meses y expresó la expectativa de que el Gobierno argentino encuentre con los proveedores brasileños precios y condiciones que impliquen el menor impacto para las divisas argentinas".



Esta decisión permitirá mejores condiciones -plazo de los actuales 30 a los 180 días- para pagar la importación de energía eléctrica de fuente térmica.



En lo que va de 2023 Argentina importó de Brasil casi 200 millones de dólares de energía eléctrica. De ese total, el 65% es de fuente hidroeléctrica. Brasil se comprometió a revisar las condiciones de pago y los precios las venta de energía hidroeléctrica a nuestro país, los cuales habían sufrido un importante aumento, se destacó.



Ambos dialogaron sobre el avance de las conversaciones bilaterales acerca del futuro modelo de gestión del Puente São Borja-Santo Tomé, cuya actual concesión finaliza en agosto.



El presidente Lula señaló también "su satisfacción por la firma, en la víspera, de protocolos de intenciones entre la Empresa Brasil de Comunicación (EBC) y tres empresas de comunicación pública argentinas, (Radio Televisión Argentina (RTA), Agencia Télam y Contenidos Públicos) que pronto pueden dar lugar a acuerdos de cooperación".



Por su parte, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó que el país vecino se comprometió a "financiar todos los materiales de la segunda etapa del gasoducto que nos va a permitir exportar el excedente de gas y eso va a tener un impacto muy positivo en nuestra industria, que necesita alimentarse de insumos, de materias primas, para poder seguir avanzando en esta reindustrialización de país".



Otro de los puntos del acuerdo "se compromete a proveernos de energía eléctrica que Argentina necesita pagándola a plazos más largos de los que se hacían actualmente, lo que descomprime el uso de reservas", detalló el embajador en declaraciones a C5N .



Además, el funcionario argentino recordó que "Lula visitó argentina el 23 de enero y allí se firmaron diferentes acuerdos de impactos muy buenos para los 2 países, entre los que estaba el capítulo del gasoducto que se va a inaugurar ahora la primera etapa".



"La importancia que tiene es que nos va a permitir exportar gas que Brasil necesita, ya que las reservas de gas de Bolivia están declinando y con todo lo que está produciendo Vaca Muerta en este momento, es muy importante que se pueda transportar ese gas. Se estuvo trabajando mucho en los últimos días para poder destrabar, y agilizar este tema que va a tener un impacto muy importante en nuestra economía", completó.

