Vecinos y comerciantes volvieron a la calle a protestar contra el Metrobus de Alberdi

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Foto: Osvaldo Fantón.

Asociaciones vecinales, comerciantes y representantes devolvieron a protestar contra la construcción por parte del Gobierno porteño de, tras la suspensión de la medida judicial dictaminada en febrero que frenó la obra.La movilización se desarrolló en la intersección de las avenidas Alberdi y Mariano Acosta,"Nos oponemos al Metrobus porque pone en riesgo a los comercios de la zona, rompe con la identidad del barrio, no permite estacionar sobre Alberdi, es innecesario porque el tránsito es fluido y porque contempla la tala de árboles centenarios y altera zonas bajo protección histórica en Parque Avellaneda", detallaron.La obra en cuestión prevé un carril central por Alberdiy pasará también frente a polos comerciales como el de sanitarios y cerámicos de Parque Avellaneda y Floresta.Si bien a inicios de año, la administración de Horacio Rodríguez Larreta comenzó con los trabajos preparatorios, en febrero pasado, la jueza porteña Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad que antes de avanzar con el proyecto vial abriera una mesa de diálogo y participación en las Juntas Comunales.La medida judicial de la titular del juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 4 Liberatori había hecho lugar "parcialmente" al amparo impulsado por las organizaciones barriales y comuneros del Frente de Todos que denunciaron la ausencia de participación ciudadana en el diseño de la obra.Sin embargo, la semana pasada,La medida habilitó al Gobierno porteño a ejecutar la obra del Metrobus, a excepción de 400 metros sobre Directorio, a la altura del Parque Avellaneda, dado que es una zona que está bajo protección histórica, por lo cual no se pueden hacer intervenciones urbanas que no estén adaptadas a este tipo de áreas.Jorge Elger, del Centro Comercial Alberdi,Elger explicó que llevaron una propuesta alternativa que no implique un carril central, sino una vía exclusiva por la derecha, como existe en las avenidas Córdoba o Callao, y mejorando el mobiliario urbano y accesible para las personas con discapacidad".Lorena Crespo, integrante de la Junta Comunal 9 por el Frente de Todos, acompañó la protesta y señaló que espera que "el Poder Judicial deje de trabajar para el Gobierno de la Ciudad y deje de dar la espalda a los derechos ambientales, económicos e identitarios de los vecinos".