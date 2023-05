Economía valoró la confianza del mercado tras superar los $500.000 millones de financiamiento

Secretario de Finanzas, Eduardo Setti. //Foto PRENSA

El sector privado nos acompañó muchísimo. El mercado confió en nosotros y en nuestra propuesta, y eso hay que agradecerlo porque sin ellos no hubiera sido posible. Eduardo Setti

El Ministerio de Economía completó la licitación con la colocación de cinco bonos en pesos.

Próximos compromisos

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, destacó la "confianza" del mercado en la última licitación de bonos en pesos, que permitió renovar todos los vencimientos de deuda y conseguir financiamiento extra por más de $ 500.000 millones en mayo, y anticipó queEliniciada el lunes con laentre las entidades denominadasen la que obtuvo financiamiento por $ 26.071 millones, que le permitió al Tesoro hacerse de $ 321.914 millones netos entre ambas convocatorias en la última licitación del mes."Estamos muy conformes con la licitación porque, más allá de que seguimos escuchando medios y algunos dirigentes que dicen que la deuda es insostenible, que no vamos a poder "rollear", que es imposible conseguir nuevo financiamiento y cubrir el déficit, la verdad que el mercado nos viene acompañando muy bien en esta tarea que venimos llevando adelante", sostuvo Setti en declaraciones a Radio 10.En lo que va del año, el, lo que implicó un roll over de vencimientos de deuda del 132%, según datos de la cartera de Economía."El sector privado nos acompañó muchísimo. El mercado confió en nosotros y en nuestra propuesta, y eso hay que agradecerlo porque sin ellos no hubiera sido posible", enfatizó Setti.En ese sentido, elen la licitación de ayer, en la que el Tesoro afrontaba vencimientos por $477.867 millones y en la que recibió ofertas por poco más de $1 billón.Economíade los cuales cerca dely el resto en poder de distintas reparticiones públicas.Según Setti, junio será "un mes muy cargado" del sector privado, pero en adelante el año tendrá "vencimientos más bien del sector público", lo que "aliviana un poco la expectativa de no poder renovar vencimientos o que los canjes no puedan ser exitosos"., anticipó que será un mes con una "torre muy importante" de vencimientos -por $4,46 billones, según datos de mercado- por lo que se analiza la posibilidad de realizar un canje de deuda, trasladando los vencimientos al 2024 y al 2025."Estamos, con una mínima parte porque los bancos y el sector público ya ingresaron, y, que es una torre importante con bastante vencimiento en manos del sector público, pero que. Eso dejaría un poco allanado el camino hacia el financiamiento neto positivo hacia fin de año y un cierre de gestión ordenado", aseguró el secretario.Y agregó: "Dejar la curva ordenada es importante. Esy contar con el instrumento de poderse financiar mediante el mercado local".Consultado por ely los señalamientos de espacios políticos opositores sobre supuestos problemas con ladijo que "la especulación es el juego habitual en estos momentos. Pero creemos, y lo tenemos muy hablado con el mercado, que no les conviene a los actores de la oposición ni a nosotros que la curva se desordene"."Vamos a seguir por el mismo camino. Todos entendemos queQue si alguien decide reperfilar o defaultear la curva (en una eventual próxima administración) sea una decisión política y no una decisión de mercado porque no queda ninguna otra opción", concluyó.La próxima licitación tendrá lugar el, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023.Economía enfrentará vencimientos por $1,18 billones, de los cuales cerca del 85% está en manos del sector privado y el resto en poder de distintas reparticiones públicas.Sin embargo, los compromisos más abultados se encuentran en elcuando el Tesoro deberá afrontar vencimientos por $10,74 billones: en julio $4,46 billones; en agosto $2,58 billones; y en septiembre $3,70 billones., $8,37 billones (78%) están en manos de distintas reparticiones del sector público, según datos de mercado.