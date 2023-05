La Argentina acordó el financiamiento para la finalización de las represas en Santa Cruz

La secretaria de Energía, Flavia Royon, y el ministro de Economía, Sergio Massa, reunidos con empresarios chinos / Foto: Prensa Economía.

Junto al ministro @SergioMassa y la delegación argentina nos reunimos con representantes de Gezhouba, PowerChina y State Grid, empresas del sector energético chino. Abordamos proyectos estructurales para cambiar la matriz energética de nuestro país y acordamos su financiamiento. pic.twitter.com/ogEVvHaCzY — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) May 30, 2023

Las obras paralizadas en las represas de Santa Cruz en 2017 podrán finalizar gracias a un aporte de una empresa China / Foto: Prensa.

en reuniones que mantuvieron la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el ministro de Economía, Sergio Massa, con distintas empresas de ese país.así como nuevas inversiones en energías renovables e infraestructura de transporte eléctrico."El balance de esta primera jornada es altamente positivo,, desarrollar nuestra industria con costos competitivos de energía y convertirnos en exportadores de Energía", sostuvo Royon.El primer encuentro fue con Gezhouba, empresa que tiene a cargo las represas en Santa Cruz.que acordó en su momento Cristina Fernández Kirchner con el presidente chino y que se había frenado en 2017", expresó Royon."Se han acordado los financiamientos y nos comprometimos a seguir trabajando y a resolver la nueva adenda para que puedaDurante la reunión se analizó también la financiación deproyectos de energía eólica que están avanzados y priorizados.A través de una publicación en Twitter, Royon remarcó además que "el proyecto de obras de represas hidroeléctricas del Río Santa Cruz, además de ser estratégico por su relevancia en el desarrollo energético sustentable de nuestro país,La funcionaria se pronunció así, con quien se acordó el financiamiento para las represas del río Santa Cruz por más de US$ 1.000 millones.Se trata del compromiso asumido por el CGGC para el desembolso -en dos tramos-desde mediados de julio.Además de Royon, acompañaron a Massa en la reunión con las autoridades del CGGC -su presidente Liu Huailiang y su subgerente general You Xuhua-Al respecto, Kirchner destacó que "este proyecto permitirá a la Argentina ampliar sustancialmente el parque de generación hidroeléctrico" yaportando generación limpia al Sistema Argentino de Interconexión"."Los acuerdos e intercambios realizados en este viajeañadió el diputado nacional.Sobre la reunión con la empresa Powerchina, Royon sostuvo quehay un financiamiento comprometido por US$ 1.900 millones"."Con ellos tenemos un contrato comercial y por lo tanto no sería necesaria la licitación, pero por voluntad e indicación del ministro Sergio Massa,el ministro ha puesto prioridad en el segundo tramo del gasoducto y la indicación es que debe licitarse en agosto", indicó.Con esta compañía se avanzó también en las conversacionesy los proyectos de litio que la misma tiene en el país.Sobre el encuentro con ejecutivos de la empresa State Grid, la secretaria de Energía destacó:prevé casi 620 kilómetros de línea de alta tensión, una estación transformadora nueva y la readecuación de otras cinco estaciones transformadoras".además, al incorporar equipos de última tecnología, va a mejorar la calidad del servicio eléctrico al permitir soportar los aumentos de demanda; esta obra va a posibilitará también, más energías renovables provenientes del norte y del litoral, así como también del sur, puedan llegar al centro de demanda", dijo.