La "Scaloneta" apoya a los pibes: "El 'Dibu' me mando un mensaje", reveló Gomes Gerth

Foto: Julián Alvarez

Foto: Julián Alvarez

El arquero del seleccionado argentino Sub-20, Federico Gomes Gerth, quien estuvo como sparring de la "Scaloneta" en Qatar, reveló hoy que Emiliano "Dibu" Martínez le mandó un mensaje de apoyo y que otros integrantes del plantel siguen los partidos."La mayoría ve los partidos y sentimos el apoyo de ellos. El 'Dibu' también me mandó un mensaje", contó Gomes Gerth, quien durante un mes estuvo a la par del mejor arquero del Mundial de Qatar 2022."Para mí fue lo máximo y un orgullo haber estado con el mejor arquero del mundo", agregó el futbolista de Tigre en la rueda de prensa que compartió junto a Román Vega y Tomás Aviles.Los tres jugadores del seleccionado argentino Sub-20 palpitaron junto a Javier Mascherano la previa del partido de mañana ante Nigeria en San Juan por los octavos de final del Mundial."Esto no se vive todos los días. Lo de la gente es una locura. Cuando me toque haré lo posible para dar lo mejor porque los chicos que salimos del banco tenemos muchas ganas", expresó Vega, quien fue titular ante Nueva Zelanda y es una de las buenas variantes que tiene "Masche" en el banco de suplentes.Otro polifuncional de la defensa que pelea por un lugar en el equipo titular es "Toto" Aviles, el futbolista de Racing que aceptó la convocatoria de la Argentina luego de disputar el torneo Sudamericano con Chile por tener la doble nacionalidad por parte de su abuela."Me tocó jugar el Sudamericano con Chile y ahora me convocó 'Javi' para el Mundial, que es una oportunidad inigualable", comentó el nacido en Rio Gallegos."Yo soy argentino y eso me ayudó a decidir", agregó el zaguero, que también puede jugar de lateral derecho y hasta de volante como lo utilizó Fernando Gago en la "academia"."Puede jugar en varios posiciones pero siento que cumplo mejor como central", admitió.Mañana desde las 18 y seguramente con muchos integrantes de la "Scaloneta" apoyando, el seleccionado argentino Sub-20 irá por los cuartos de final del Mundial contra Nigeria en San Juan.En caso de avanzar, enfrentarán a Ecuador o Corea del Sur el próximo domingo en Santiago del Estero.