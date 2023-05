Se realizaron más de 1.500 trasplantes de órganos y córneas en lo que va del año

Vizzotti encabezó el acto del Dia Nacional de la donacion de organos 2023.// foto Fernando Gens

Vizzotti celebró que en 2022 se alcanzó el récord histórico de donantes de 2019.// foto Fernando Gens

// foto Fernando Gens

Silvia Irigaray, la mamá de Maximiliano Tasca.//foto Fernando Gens

Karina Sosa hija de Mirta González, donante en el año 2021.//foto Fernando Gens

🎉 Hoy 30 de mayo se celebra en nuestro país 🇦🇷 el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público 🏥 pic.twitter.com/oh3vGGqYsD — INCUCAI (@incucaioficial) May 30, 2023

Los niveles de donación y trasplantes se recuperaron luego del impacto de la pandemia de coronavirus y en lo que va del año se realizaron más de 1.500 trasplantes de órganos y córneas, de los cuales 117 fueron destinados a menores de 18 años, se informó este martes en unLa funcionaria, junto a autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), participaron del acto en el que se homenajeó a donantes y familiares, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra cada 30 de mayo"Hoy es un día de homenaje y de puesta en valor del gesto de donar órganos, no solamente de las personas que donan los órganos, sino de las familias que, en un momento crítico, son capaces de transformar ese dolor en amor, empatía, solidaridad y salvan vidas", sostuvo Vizzotti en el encuentro realizado en la sede del Incucai."Y atrás de esa decisión está el equipo de salud, el Incucai, los equipos de los hospitales, las sociedades científicas y toda la estrategia de procuración de donación e identificación de receptores que está en cada provincia, en cada rincón del país para poder acompañar a esas familias y que se concrete un trasplante", destacó la ministra.Tras recuperar los niveles de donación y trasplantes luego del impacto de la pandemia, Vizzotti celebró queEn ese sentido, se detalló queAsí,-674 provenientes de donantes fallecidos y 102 de donantes vivos- yAdemás, en losse realizaron 566 trasplantes renales, 150 hepáticos, 35 cardíacos, 12 pulmonares, 7 hepatorrenales, 4 renopancreáticos, 1 hepatointestinal y 1 cardiorrenal.Del total de trasplantes,Según detalló el Ministerio de Salud en un comunicado, estos trasplantes fueron posibles gracias a la concreción de- que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional: Buenos Aires (160), Misiones (60), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (49), Corrientes (50), Santa Fe (49), Mendoza (47), Córdoba (43), Neuquén (32), Santiago del Estero (28), Entre Ríos (25), Tucumán (21), Jujuy (14), San Juan (11), Salta (12), Río Negro (10), Catamarca (7), Chaco (5), La Pampa (5), La Rioja (4), San Luis (3), Tierra del Fuego (3), Formosa (2), Chubut (1).Del acto participaron, además, el; representantes de sociedades científicas, miembros del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai y familiares de donantes."Este año con elqueremos reconocer que la sociedad argentina es una sociedad donante y eso nos enorgullece como país", aseveró Soratti, y resaltó que "es el gesto de la donación el que hace posible que se desarrolle el sistema de trasplante".Por su parte,señaló que "es indispensable que podamos avanzar en disminuir los tiempos de espera y tener mayor capacidad de interpelar a la población para que acompañe el sistema de trasplante".Durante la reunión, se destacaron los avances en la implementación delque fue lanzado a principios de este año y propone la creación de(Uhprot) en los hospitales.En declaraciones a Télam, la ministra de Salud aseguró que eles "una estrategia que complementa todo lo que se viene haciendo desde las áreas de donación de las provincias", y subrayó que permite mayores probabilidades de "identificar posibles donantes, acompañar a las familias y generar esa procuración".Por su parte, elremarcó a Télam que el nuevo programa es una de las principales estrategias para acortar los tiempos de las listas de espera junto con el desarrollo de medidas de prevención y la promoción del cuidado de las enfermedades no transmisibles, como diabetes o hipertensión.Entre losque participaron del homenaje estuvoasesinado a manos de un policía en la madrugada del 29 de diciembre de 2001."Es impresionante lo bien que se siente saber que ayudamos a otra persona, calma el dolor", aseguró Irigaray, y agregó que es necesario "hablar en casa de este tema, de como el día de mañana uno puede ayudar a otros"."Hace 22 años pude escuchar el deseo de donar que tenía mi hijo, y eso fue y es muy sanador", compartió.También, donante en el año 2021, describió el gesto de donar como "la decisión de darle una mejor vida a otra persona", y manifestó que "es muy lindo saber que hoy hay familias que pueden ser felices gracias a que ella fue generosa en vida".Además, representantes de las sociedades científicas destacaron el acompañamiento de los equipos de salud que "hacen más transitable el duelo de los familiares" y destacaron la importancia de concientizar sobre el impacto de la donación en la vida de las personas en lista de espera.Desde la sanción en 2018 de la Ley N° 27.447, conocida como, en nuestro país se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.Se puede manifestar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación a través de la app Mi Argentina, firmando un acta de expresión en el Incucai o en los organismos provinciales de ablación e implante; solicitando que quede asentado en el DNI; o enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.