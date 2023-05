River busca recuperar jugadores de cara al partido ante Defensa y Justicia

Foto: Osvaldo Fantón

foto prensa

River Plate, el puntero de la Liga Profesional de Fútbol, retornará este miércoles al trabajo con la idea de recuperar algunos futbolistas lesionados de cara al partido del próximo sábado ante Defensa y Justicia, por la decimonovena fecha.El líder del campeonato trabajará a partir de las 10.30, en el River Camp y a puertas cerradas, con un día de descanso luego del empate 2 a 2 ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani.Enzo Pérez, Paulo Díaz, Emanuel Mammana y Enzo Díaz figuran en la lista de lesionados y no fueron de la partida en Liniers.El mendocino, capitán y referente del equipo de Martín Demichelis, quedó al margen en la previa por una sinovitis en la rodilla izquierda. El ex Estudiantes apunta volver ante Defensa y Justicia, teniendo en cuenta que no será tenido en cuenta en la próxima fecha de la Copa Libertadores por suspensión.Tanto Paulo Díaz como Enzo Díaz no fueron convocados ante Vélez por una artralgia en el tobillo derecho y un esguince en la rodilla derecha, respectivamente.Lo del ex Talleres de Córdoba tendrá más tiempo de recuperación e incluso se perdería el compromiso ante Fluminense de Brasil, el 7 de junio, por el máximo certamen continental.A su vez, Mammana se recupera de una sinovitis en la rodilla izquierda.La lista de lesionados la completan Tomás Lecanda (rotura de ligamentos), Bruno Zuculini (rotura de ligamentos), David Martínez (tendinopatía rotuliana) y Elías López (rotura de ligamentos).Con este panorama, Demichelis seguirá de cerca sus evoluciones físicas con vistas al compromiso del próximo sábado ante Defensa y Justicia, en el Más Monumental, y no descarta que la formación tenga un mix entre titulares y suplentes.River intentará mantener o aumentar la ventaja sobre sus perseguidores en el campeonato local, pero sabe que ante Fluminense se juega gran parte de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.Por otra parte, el volante uruguayo Nicolás De La Cruz apareció en los medios brasileños como uno de los apuntados por Flamengo para que se sume al plantel.El club de Núñez extendió el contrato del uruguayo hasta diciembre de 2025, al tiempo que compró un 20% más de su ficha a Liverpool de Uruguay para alcanzar la mitad del pase.Si bien a River no llegó una oferta formal aún, los dirigentes analizan su posible partida en caso de un ofrecimiento económico superador.