Denuncian que Telecom "amenazó" a los funcionarios del Enacom con una carta documento

La empresa de telecomunicaciones amenazó al directorio del ente regulador.

"Las amenazas de Telecom para que no votemos una resolución responden a un método que hay que desterrar definitivamente".

La resolución

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseguró este martes quecomo operador móvil virtual."Es la primera vez que una empresa amenaza por carta documento a funcionarios", dijo López en diálogo con Télam, al hacer referencia a cartas documento enviadas por Telecom a cada uno de los integrantes del directorio del Enacom, en la que la empresa expone por qué el organismo no debería intervenir en la discusión entre las operadoras de red y Telecentro."Siendo Ud. miembro del directorio del Enacom,, con su participación en esta decisión", sostuvo el representante legal de la empresa en la carta documento fechada el 16 de mayo, dos días antes de la reunión de directorio que aprobó la resolución preliminar.El párrafo final de la carta documento advierte quePara Telecom la carta documento no constituye una amenaza sino un aviso sobre una posible comisión de delitos, indicaron a Télam fuentes del grupo.En cambio, López, uno de los funcionarios que recibió la misiva, consideró queSólo con un Estado fuerte se defienden los intereses de la sociedad"."Queda claro que el objetivo de Telecom era que el directorio no aprobara la regulación de operador móvil virtual; lo que resulta inconcebible es que lo haya hecho por carta documento", remarcó López.Agregó queporque no existe ninguna racionalidad en haber hecho por escrito una amenaza de estas características".La reunión del directorio en cuestión fue presidida por López, y participaron en ella Gonzalo Quilodrán, Alejandro Gigena, Florencia Pacheco y los opositores Silvana Giudice y Jose Corral.que por su propio carácter no se publica en el Boletín Oficial pues corresponde a documentación interna del Enacom y que entra en vigencia una vez que son notificadas las partes.Las tres empresas operadoras de red (Telecom, Movistar y Claro) así como Telecentro ya recibieron la notificación correspondiente.luego de que esta última obtuviera el registro como Operador Móvil virtual en el año 2016, cuando el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aprobó el Reglamento de Operador Móvil Virtual (Resolución 38 del año 2016)., ya que se trata de una empresa que presta el servicio de comunicaciones móviles utilizando la red de las empresas preexistentes.Hasta ahora en Argentina los dos proyectos de Operador Móvil Virtual que funcionaron fueron de cooperativas y con acuerdos de uso de red con una sola de las tres empresas.Esto es posible porque así como eEn el caso de Telecentro, según denunció la empresa por escrito ante el Enacom el 27 de julio del año 2017 (bajo en número 29.483/2017), aseguraron haber apelado a todas las instancias formales para obtener un acuerdo" con los operadores móviles.Fuentes de Telecentro indicaron a Télam que "fueron 7 años de reuniones y audiencias, para que ofrezcan precios de interconexión superiores al precio al consumidor final".En la resolución preliminar y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Operadores Móviles Virtuales, el Enacom dispuso los precios y las condiciones técnicas en las cuales debe darse acceso a Telecentro a la red de cada operador móvil.En la carta documento Telecom sostiene que el Enacom "no tiene las facultades" para fijar estas condiciones.Desde el sector privado otras empresa señalaron a Télam que se crea un "precedente complicado", aún reconocen que la "intervención" del ente regulador está prevista cuando las partes de una negociación no alcanzan un acuerdo.