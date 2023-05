Cómo llegué tan lejos sin amor: un repaso por el pensamiento de Tina Turner

Más de medio siglo dedicado a la música. (Arte: Jazmín Guzmán)

Sobre el respeto

Cerca de los 70, con toda la fuerza sobre el escenario. (Archivo AFP)

"Respect" (Ike y Tina turner - 1971) VER VIDEO

Sobre la Libertad

"River deep, mountain high" (1966) VER VIDEO

Sobre la propia fuerza interior

Tina editó 9 discos y obtuvo ocho premios Grammy. (Archivo AFP)

"We Dont Need Another Hero" VER VIDEO

Sobre el perdón

"I Dont Wanna Fight" VER VIDEO

Sobre el paso del tiempo

Dos mujeres que hicieron historia, Tina y Janis Joplin. (IG)

"What s Love Got To Do With It" VER VIDEO

Sobre el amor

"The Best" VER VIDEO

Durante toda su carrera solista, Tina Turner tuvo que lidiar con las preguntas sobreque duró poco más de dos décadas y que Tina quiso dejar atrás una y otra vez sin éxito.A partir de sus declaraciones a la revista People en 1981, que llegaron a 30 millones de lectores y pusieron sobre el tapete la temática de la violencia doméstica,de la prensa y el público, dejando siempre en un segundo plano sus logros artísticos por extraordinarios que fueran;(1986), hastaprotagonizada por la genial Angela Bassett, cada intento de su parte por saciarlos y así poder dar vuelta la página, no hizo más que alimentarlos."¿Cómo llegué tan lejos sin amor?", se preguntabade Natbush, que vio cómo su propia madre la abandonaba y cómo luego lo haría su padre; también se lo preguntó cuando ya se había convertido en Tina, la cantante atrapada en una promesa de lealtad que debía pagar con éxitos a su “mentor”.La respuesta a esa pregunta estuvo siempre en su interior.y su mirada del mundo, que la llevó, más allá de todo padecimiento, a la cima del éxito que logró alcanzar, haciendo lo que amaba: música.Muchas veces, pero nunca antes había hablado como lo hizo durante un concierto, ya sobre el final de su matrimonio.Con el micrófono en la mano y con la sombra (ya cada vez más pequeña) de Ike a sus espaldas, se dirigió a las mujeres del público:lo que queremos, en especial, nosotras las mujeres. Esta noche, quiero hablar por las mujeres porque, de alguna forma, los hombres siempre logran conseguir lo que quieren. Es decir, ellos hacen lo que quieren, siempre que quieren. Y, ¿saben una cosa?, lo hacen con quien ellos quieren. Lograron que las mujeres pensemos- sí, nosotras también pensamos- que sea lo que sea que ocurra en las calles debe ser algo bueno porque los hombres pasan mucho tiempo allí. Y, ahora, las mujeres también queremos ir y divertirnos.”."Si no estás contento con algo... Lo que sea que te deprima, deshazte de eso. Porque descubrirás queUna de las primeras experiencias en las que Tina pudo desencorsetarse del estilo musical impuesto por Ike Turner fue durante la grabación del disco "River Deep and Mountain High",Cuenta la intérprete que cuando comenzó a cantar, el legendario productor la interrumpió para pedirle que simplemente cantara la melodía y eso la hizo experimentar una fuerte sensación de libertad. Y no fue lo único que hizo Spector: también se encargó de que mantuvieran a Ike y su mirada inquisidora alejados del estudio de grabación.“como un ave que sale de la jaula. La libertad de hacer algo diferente”. Se nota en su voz, que sobrevuela por encima de la poderosa y competa orquestación que caracteriza la canción y en la que Tina desplegaba todo su potencial.Sin embargo, algo muy dentro de ella ya había echado a volar."El verdadero poder detrás de cualquier éxito que tenga ahora es algo que encontré dentro de mí, algo que está en todos nosotros", decía Turner allá por 1986 a dos años del éxito arrasador deAlgo que ratificaría muchos años después enal decir “Yo no tenía a nadie. Realmente, sin una base en la vida, así que tuve que hacer mi propio camino. Siempre, desde cero.para descubrir mi misión en la vida".Tina nos instaba a unirnos y buscar dentro de nosotros mismos la salvación sin esperar a ser rescatados. También trasmitió ese mensaje desde la música como lo hizo con la canción"Surgidos de las ruinas / Surgidos del desastre / No podemos cometer el mismo error esta vez / Nosotros somos los niños / Somos la última generación / Somos los que dejaron atrás.Y me pregunto cuándo vamos a cambiar / Viviendo aterrados, hasta que no quede nada más / Buscando algo en lo que podamos confiar / Tiene que haber algo mejor en otro lugar / Oh, amor y compasión / Entonces, ¿qué hacemos con nuestras vidas? / Dejamos solo una huella / ¿Nuestra historia brillará como una luz o terminará en la oscuridad? / Darlo todo o nada / o necesitamos otro héroe.", decía quien aprendió a superar lo imperdonable como el abandono de una madre a quien Tina cuidó y proveyó hasta sus últimos momentos, como si hubiera sido querida por ella, según la propia Tina confesó públicamente. “La vida es hermosa. Ahora soy feliz y no habito en la infelicidad”, dirá, perdón mediante.En la canción "I Don't Wanna Fight" ("No quiero pelear") Tina nos habla de dejar atrás lo que no nos sirve para poder avanzar."No me importa quién tiene la verdad / Realmente no quiero pelear más(Demasiado hablar, amor) /vamos a consultarlo con la almohadaRealmente no quiero pelear más / (de todos estos juegos estoy cansada)Ay, cariño, ¿no lo sabes? / ¿Que no quiero sufrir más?(es hora, me voy, amor) / No importa ahora de quién es la culpaRealmente no quiero pelear más / Este es el momento de soltar". Los setenta son los nuevos 50. No hay reglas que digan que hay que vestirse de una forma determinada, o ser de una forma determinada. Vivimos tiempos apasionantes para las mujeres".Si hubo alguien que dio muestras de esto fue Tina, que alcanzó el exito como solista siendo una mujer de mediana edad, algo poco atractivo para el mercado de la música y el rock. No obstante,que supo llevar como nadie, fue más allá convirtiéndose en un ícono de la moda desoyendo todo mandato social hacia las mujeres de su edad.Su energía y presencia sobre el escenario la transformaron ende gran impacto para la sociedad. Y eso se reflejó en los charts: la señora de 44 años, que, se convertía en la primera mujer de su edad en alcanzar el puesto número 1 del Billboard Hot 100.Poco después, el 16 de junio de 1988,de Rio de Janeiro, durante su gira "Break Every Rule World". ¿Qué tiene que ver la edad con eso? Nada. Absolutamente nada.Cuando Tina se preguntó cómo había llegado tan lejos sin amor, la repuesta apareció al instante: “porque quiero más. Simplemente, quiero más”.Y en cuanto al amor, decía que quería un hombre que llevara los pantalones sin que ello implicara querer dominarla. “Lo tendré cuando me lo haya ganado”, sentenció.Y así fue., dijo: “Él me muestra que el amor verdadero no requiere que mi luz se apague para que él pueda brillar. Al contrario, somos la luz de la vida del otro y queremos brillar tanto como podamos, juntos".