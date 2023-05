Nigeria: DT con experiencia, capitán cuestionado y una figura europea

Foto: Eva Cabrera.

¡GOL DE NIGERIA!



Salim Lawal cabeceó la pelota y anota el primero del partido 1-0#Sub20EnDSPORTS #U20WC pic.twitter.com/GMjnXvluav — DSports (@DSports) May 24, 2023

Foto: Alfredo Ponce.

¡GOL DE NIGERIA! ⚽



Sunday anota el segundo y liquida el partido 2-0 sobre el final#Sub20EnDSPORTS #U20WC pic.twitter.com/kCHMtzHb4C — DSports (@DSports) May 24, 2023

El seleccionado de rival del seleccionado argentino en los octavos de final del Mundial Sub 20 , cuenta con un director técnico con experiencia en Mundiales juveniles, un capitán cuestionado por su club de origen y una figura que es promesa del club Milan de Italia.Las "Águilas" se clasificaron a su 13er. Mundial Sub 20 después de terminar en el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones.Su entrenador,, de 55 años, ya dirigió a Nigeria en la edición de Canadá 2007 -que ganó la Argentina- y estuvo a punto de ser rival del equipo dirigido por Hugo Tocalli pero en cuartos de final fue eliminado por Chile tras una derrota por 4-0 que tuvo todos los goles en la prórroga.Bosso volvió al Sub 20 de Nigeria en septiembre de 2020 y durante el año siguiente, afectado por la pandemia de coronavirus, alternó el cargo con su puesto de entrenador de un equipo de la liga local.El capitán del equipo es el defensor, de apenas 17 años, que en los últimos días estuvo en boca de todo el mundo por su club de origen, elLa prensa internacional acusó a Bameyi depero ese no hubiera sido un requisito excluyente ya que varios jugadores están anotados como agentes libres.La Federación de Nigeria, sin embargo, aclaró que Yum Yum FC es una academia inscripta legalmente en el país con sede en Abuja.De hecho, Bameyi ya estuvo en una convocatoria del seleccionado mayor dirigido por el portugués José Peseiro y fue al banco de suplentes.La mayoría del plantel juega en equipos de Nigeria salvo el mediocampista, quien es considerado un proyecto importante del Milan de Italia.El volante jugó siempre en el equipo Primavera del "rossonero" pero durante el receso del Mundial de Qatar, en diciembre pasado, estuvo en el entrenamiento del plantel profesional y aseguran que llamó la atención del entrenador Stefano Pioli.Los otros que juegan en Europa son el defensor, quien milita en la segunda división de Suecia, y el potente, de la primera división de Bulgaria.Otro caso llamativo es el del delantero, quien sumó minutos en el Mundial como alternativa desde el banco de suplentes.Según la lista oficial de la FIFA, el jugador pertenece a Cartagena FC, de España, pero el club nunca oficializó la contratación del futbolista.Según los medios nigerianos, su agente está en negociaciones con dos clubes españoles desde abril, uno es Leganés y el otro es Cartagena.Nigeria se convirtió en un rival recurrente de la Argentina en Mundiales ya que se cruzaron en Estados Unidos 1994, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, siempre con triunfos "albicelestes".En categorías menores se recuerdan la final del Mundial Sub 20 2005 ganada por el equipo de Lionel Messi y las definiciones por medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 conquistada por Nigeria, y la revancha favorable a la "albiceleste" en Beijing 2008 que tuvo como héroe a Ángel Di María.En los Mundiales Sub 17, Nigeria tiene historial favorable ya que de cinco enfrentamientos ganó tres, empató uno y solo perdió el restante.