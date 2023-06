Reflexiones de la vida diaria: ¿Cuán sabia es la sabiduría popular?

¿Cuán sabia es la sabiduría popular?

Buena parte de la sabiduría popular se apoya enEn términos más modernos, una especie de Twitter de no más de 40 caracteres., pero… ¿tenemos idea de lo que estamos diciendo cuando metemos un refrán en medio de una conversación? Yo admito que hay algunos que me desconciertan. Ejemplos:. Ajá. Y si te quedás dormido y no escuchás el despertador, ¿no te ayuda? ¿Así de poco bondadoso es? ¿Y si es Dios el que se queda haciendo fiaca en la cama y no se da cuenta de que madrugaste?Y si uno se desvela, ¿Dios lo ayuda igual, o sabe que no madrugó porque quiso, sino que fue por accidente?¿Y qué le pasa al que NO madruga? ¿Que lo parta un rayo?, respecto de aquellos que se volvieron millonarios levantándose a las 12 del mediodía?Y el que tiene que laburar de noche, de sereno, por ejemplo, ¿cómo hace para madrugar y no perderse la ayuda divina?Y por último. “Al que madruga, dios lo ayuda”. Es muy genérico. ¿A qué lo ayuda? ¿A despertarse antes? ¿Te empuja de la cama? ¿Por qué en los programas de los tele-predicadores nunca se ve a nadie que diga: “yo madrugué, hermanos, y el me ayudó”?Claro, la rima es clarita: “Al que madruga, dios lo ayuda”, en cambio, si uno dijese, y ahí ya se presta a confusión y el chiste y la rima fácil, hermano.: ¿a quién le entró alguna vez una mosca en la boca? Y supongamos que una vez en la vida te entró una mosca en la boca, no te va a volver a pasar, a menos que te estés lavando los dientes una vez por año, o menos.Cualquiera que haya intentado alguna vez, habrá comprobado que las moscas buscan la luz, el aire, no la oscuridad de la cavidad bucal humana. Un ocasional mosquito en la oreja justo cuando te querés dormir, puede ser, pero, ¿una mosca en la boca?A mi me parece que, este refrán te trata directamente de roñoso de escasa higiene bucal, por lo que recomiendo no utilizarlo, a menos que se esté en presencia de un verdadero comemoscas.: ¿Quién anda con pájaros en la mano? La gente anda con carteras, maletines, paraguas, bolsos, celulares y ahora hasta están de moda las mochilas, cosa de no tener que andar con NADA en la mano. Ni los fotógrafos, cuando te dicen “mirá el pajarito” lo tienen en la mano – al pajarito, digo-. (Dicho sea de paso, otra extrañísima costumbre: ¿qué pajarito hay que mirar cuando te sacan una foto? Las veces que quise mirar los pajaritos, salí en la foto mirando para arriba. Y¿de cuántos megapixeles?)También están los refranes más filosóficos, que, casualmente, también tienen animales:Primero: ¿por qué te metiste en el río con un caballo? No es el mejor medio de transporte fluvial. Segundo: Si el caballo se asusta y no quiere seguir y se empaca, ¿no cambiás de caballo? Claro: para cambiar de caballo tenés que cruzar el río, AL MENOS, con dos caballos. O con otro que vaya con vos y sienta la necesidad de intercambiar caballos.Pero algo mucho peor: ¿Y si al caballo le pasò algo grave, como, no sé, que un cazador furtivo, un bandolero o un guardia migratorio le pegue un tiro y espiche? En ese caso,¿Usás al caballo de barrenador y vas nadando hasta la orilla? Lo que tiene este refrán es que muchos que nunca siquiera estuvieron cerca de un equino, lo repiten y entran como caballos.Obviamente, esto lo dijo un talibán del optimismo. Nadie quiere que le pase algo malo. Y si es malo, no es bueno. También conocemos una versión moderna, a cargo de un Sri al Cuadrado,y suculenta cuenta bancaria que lo transformó en “Si sucede conviene”. No. No conviene que te roben, que te enfermes, que no te alcance la guita, que haya inflación, que venga la derecha o que no se consiga Viagra justo hoy que lo necesitás. No conviene nada. Y no hay bien que venga tras el mal.Este es el famoso “consuelo de pobres”, que dicho sea de paso, no es solo de pobres, porque los ricos hasta eso te usan y también se consuelan diciendo “si sucede conviene”.En fin.. Es más. Hasta me atosiga un interrogante: A buen entendedor, ¿cuál es el mínimo de palabras que hacen falta para que entienda?