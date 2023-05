"The Clearing" recrea la tortuosa oscuridad de uno de sus cultos más infames

La seccta del título secuestraba niños y niñas a los que sometía a torturas para controlarlos.

Miranda Otto encarna a Adrienne Beaufort, la líder de la secta.

, serie criminal y de suspenso inspirada en el perturbador caso real de la secta new age del título, una de las pocas lideradas por una mujer alrededor del mundo y recordada por el secuestro de niños y niñas a los que sometía a torturas para controlarlos, estrenará mañana sus primeros dos episodios en la plataforma de streaming Star+., consideró en diálogo con Télam el reconocido actor británico-australianosobre el atractivo que tienen este tipo de historias llevadas a la ficción.El intérprete, que saltó a la fama internacional en los 90 con cintas como "Los Ángeles al desnudo" y la destacada "Memento, recuerdos de un crimen", participa en esta producción como el doctor Bryce Latham, uno de los principales socios de Adrienne Beaufort (), la cabeza de la secta.En "The Clearing" -adaptada del librode-, Beaufort hace las veces de la verdadera Anne Hamilton-Byrne, poco conocida en estas latitudes pero dueña de una enorme influencia entre las élites profesionales australianas y de una triste prominencia desde fines de los 80, cuando se conoció el oscuro entramado que dirigió durante dos décadas desde las afueras de Melbourne.Vendiéndose a sí misma como la reencarnación de Jesús y mezclando prédicas cristianas y de las religiones asiáticas, Hamilton-Byrne utilizaba todo su glamour para explotar la sed de prácticas espirituales de su época y convencer a su séquito de subyugarse a su estilo de vida y a distintos ritos de iniciación para salvarse del mentado Día del Juicio Final.Pero a ese de por sí inquietante panorama se le sumaba otro aspecto que alcanzaba niveles de crueldad insospechados:Por eso, cuando el caso se destapó en 1987, Hamilton-Byrne no sólo había amasado una enorme fortuna en concepto de tierras y donaciones y quebrado a incontables familias y matrimonios con sus presuntas enseñanzas, sino aEs ese el punto del que parte "La Familia", que rmientras se develan los entretelones de la secta y su funcionamiento.Y detrás de ese engranaje se encuentra justamente el rol de Pearce, basado en el cofundador del culto, Raynor Johnson, cuyas ideas sobre la metafísica y sobre formas de vida alternativas daban sustento a la promesa de realización espiritual promulgada por la líder:, lo describió el actor., agregó el también ganador de un Emmy por la miniserie "Mildred Pierce", en el que fue otro de sus pasos televisivos, en ese caso codo a codo con Kate Winslet.El papel que le ofrecieron el guionistay el directorcautivó "inmediatamente" a Pearce, que además afirmó que "a todos nos interesan estas historias que se sitúan por fuera de lo que es aceptable en términos de comportamiento social, sea un crimen, o alguien que realiza un trabajo inusual o que vive por fuera de los márgenes", y que "lo inusual en este caso es que involucraba a niños muy pequeños que no tenían opción, y terminaban en esta especie de hogar extraño que funcionaba fuera de la norma"., agregó el intérprete.En ese sentido, y aunque no suele "tener grandes ambiciones de que estas producciones le cambien la vida a la gente", Pearce admitió que espera que el público esté "intrigado y fascinado" frente a "La Familia":, concluyó.