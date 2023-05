Para Insfrán, todo lo que Patricia Bullrich dice y hace "está movido por el odio"

Insfrán dijo que Bullrich "no será presidenta del país" porque "carece totalmente de nivel político" VER VIDEO

"Una señora que es candidata a presidenta por la oposición visitó fugazmente la provincia y no hizo más que insultar a los formoseños", señaló Insfrán en la inauguración de una Casa de la Solidaridad en la localidad de Herradura. (Foto: José Gandolfi)

cruzó este martes a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, quien en su visita del lunes a la provincia calificó como "extorsivo" el "federalismo" del mandatario provincial, y dijo que "puede venir a insultarnos y amenazarnos", pero "le aseguramos quey "porque todo lo que hace y dice está movido por el odio"."Ayer una señora que es candidata a presidenta por la oposición visitó fugazmente la provincia y", señaló Insfrán en la inauguración de una Casa de la Solidaridad en la localidad de Herradura.El gobernador destacó que se trata "justamente" dey "fracasó rotundamente cada vez que fue funcionaria con gestiones lastimosas"."Puede venir a insultarnos y amenazarnos, pero igual le aseguramos que no será presidenta del país porque carece totalmente del nivel político y personal para serlo y porque", manifestó.Insfrán afirmó que "el pueblo formoseño tiene memoria y el 25 de junio se expresará libremente como hace siempre, respondiendo con amor, ese amor que siempre vence al odio"., por su parte, sostuvo que "nosotros respetamos la voluntad popular que es soberana en una democracia", y "estamos seguros que nos seguirá apoyando para continuar construyendo la provincia que todos y todas queremos".Bullrich estuvo el lunes al mediodía en la ciudad de Formosa, donde compartió una reunión con candidatos y dirigentes de su espacio político y participó de la inauguración de un local partidario al que describió como "una casa de la libertad en medio de un feudo"."¿Saben a quién beneficia este modelo?", preguntó Bullrich en esa oportunidad durante la inauguración del local partidario y agregó:En ese contexto, señaló que "en Formosa no hay ley de ética pública ni acceso a la información. No sabemos cómo se usa la plata de los formoseños" y