Vizzotti homenajeó a donantes y familiares en el INCUCAI

Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó este martes un acto por el Día Nacional de la Donación de Órganos junto a autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en el que se homenajeó a donantes y familiares por el gesto solidario de transformar "dolor en amor" y se destacó la importancia de la implementación del programa Procurar que crea unidades hospitalarias especiales., sostuvo Vizzotti en el encuentro realizado en la sede del Incucai, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos que se celebra cada 30 de mayo."Y atrás de esa decisión está el equipo de salud, el Incucai, los equipos de los hospitales, las sociedades científicas y toda la estrategia de procuración de donación e identificación de receptores que está en cada provincia, en cada rincón del país para poder acompañar a esas familias y que se concrete un trasplante", destacó la ministra.Tras recuperar los niveles de donación y trasplantes luego del impacto de la pandemia, Vizzotti celebró que el año pasado se alcanzó nuevamente el récord histórico de donantes de 2019.Del acto participaron además el secretario de Calidad en Salud de la cartera sanitaria, Alejandro Collia; el presidente del Incucai, Carlos Soratti; representantes de sociedades científicas, miembros del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai y familiares de donantes."Este año con el hashtagqueremos reconocer que la sociedad argentina es una sociedad donante y eso nos enorgullece como país", aseveró Soratti y resaltó que "es el gesto de la donación el que hace posible que se desarrolle el sistema de trasplante".Por su parte, el secretario de Calidad en Salud señaló que "es indispensable que podamos avanzar en disminuir los tiempos de espera y que podamos tener mayor capacidad de interpelar a la población para que acompañe el sistema de trasplante".Durante la reunión, se destacaron los avances en la implementación del Programa Procurar que fue lanzado a principios de este año y propone la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en los hospitales., la ministra de Salud aseguró que el Procurar es "una estrategia que complementa todo lo que se viene haciendo desde las áreas de donación de las provincias" y subrayó que permite mayores probabilidades de "En el mismo sentido, el presidente del Incucai remarcó a Télam que el nuevo programa es una de las principales estrategias para acortar los tiempos de las listas de espera junto con el desarrollo de medidas de prevención y la promoción del cuidado de las enfermedades no transmisibles, como diabetes o hipertensión.Entre los familiares de donantes que participaron del homenaje estuvo presente Silvia Irigaray, la mamá de Maximiliano Tasca, asesinado a manos de un policía en la madrugada del 29 de diciembre de 2001.y apuntó que es necesario "hablar en casa de este tema, de cómo el día de mañana uno puede ayudar a otros".También Karina Sosa, hija de una donante, afirmó: "Me llenó saber que ella pudo dar vida a otras personas".Desde la sanción en 2018 de la Ley N° 27.447, conocida como Ley Justina, en nuestro país se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.Se puede manifestar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación a través de la app Mi Argentina, firmando un acta de expresión en el Incucai o en los organismos provinciales de ablación e implante; solicitando que quede asentado en el DNI; o enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.