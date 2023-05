Manuela Calvo, la periodista silenciada por la justicia por informar sobre abusos sexuales

Manuela Calvo / Foto: IG lamanuc.

Foto: Florencia Downes.

"Mientras investigaba el caso Arcoiris me doy cuenta de la necesidad de crear otros contenidos urgentes, primero empiezo advirtiendo a la ciudadanía sobre la información falsa, pero luego empiezo a crear videos cortos pedagógicos sobre la problemática estructural"

El "caso Arcoiris"

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

La instancia judicial

A la periodista riojana Manuela Calvo, y el cambio implicó no poder ejercer su trabajo de periodista con libertad e, incluso, tener que transitar distintos procesos judiciales relacionados con su investigación.es un testimonio que interpela al Estado y a la sociedad en la semana en que se cumple un nuevo aniversario de Ni Una Menos y a días de conmemorarse el Día de la y el Periodista., actualmente escribe para Pagina 12 en la sección La Rioja 12 y realiza documentales "con perspectiva de sobrevivientes" de violencias de género y de abusos a niñeces,, en la que Paula Sánchez Frega "relataba su pensar y sentir durante el proceso judicial que culminó con su expareja presa tras divulgar material íntimo sin su consentimiento", comparte la profesional.En ese documental, Calvo contrasta la violencia mediática que Sánchez Frega padeció cuando su denuncia se hizo pública, de parte de la defensa de su agresor, con el testimonio de la sobreviviente y dice que el resultado es contundente, porque "la sociedad continúa ejerciendo violencia contra ella".La periodista comienza luego a investigar el llamado ´caso Arcoiris´,, según le relata ella misma a su madre, que es quien hace la primera denuncia que derivó en un proceso judicial que ya lleva cinco años.La madre, con la que la niña vive hace un año en Buenos Aires, está en la actualidad con prisión domiciliaria por decisión de la justicia riojana, que consideró ilegítimo el traslado a esta ciudad.Según la periodista,"Mientras investigaba el caso Arcoiris me doy cuenta de la necesidad de crear otros contenidos urgentes, primero empiezo advirtiendo a la ciudadanía sobre la información falsa, pero luego empiezo a crear videos cortos pedagógicos sobre la problemática estructural",Y agrega: "Me doy cuenta que lo que le pasa a Arcoiris no es algo excepcional y que la emergencia social es comprender la tortura a la que el Estado estaba sometiendo a tantas niñas y niños al exponerlos a sus agresores, y es así que nace el proyecto Sin voz(s), ese corto que la justicia riojana censuró".que define un litigio estratégico contra la participación pública."Son litigios cuyo fin es la intimidación y el silenciamiento de los críticos, habitualmente periodistas, activistas, sindicalistas y oposición política, que pueden desistir de sus objetivos ante la presión jurídica, el elevado costo de su defensa legal, y por tanto, acaban abandonando su oposición o crítica y autocensurándose", define la comunicadora."que se centraba en el sentir de quienes atraviesan revinculaciones forzosas, o sea, victimas de abuso sexual intrafamiliar obligadas por el sistema judicial a seguir estando en contacto con su perpetrador", dice Calvo., a partir de una presentación que hizo el padre de Arcoiris."El personaje principal del corto tenía características físicas definidas, y lo dibuje todo nuevamente para que no las tuviera, así ningún 'pedropapi' pudiera asegurar que se trataba de la historia de su hija. La idea de hacer ficción era justamente poder reflexionar sobre los sentires de las infancias en esa situación sin exponer a ninguna de ellas", comenta la realizadora.Y añade: "Lo que pasa es que la jueza que decidió censurar este dibujo animado nunca lo vio ni me escuchó a mi, decidió censurarme escuchando exclusivamente la versión de uno de los presuntos abusadores de la niña" Pero además, la orden de la jueza la obligaba a borrar contenidos relacionados con la causa Arcoiris de sus redes sociales bajo la amenaza de cobrarle 50 mil pesos diarios por cada día que no lo hiciera."La justicia me dijo que hablar de esto me saldría caro, así que acaté e intenté inútilmente defenderme de un juicio que habría perdido sin participar de él", reconoce Calvo.La periodista acató la orden judicial, pero el 5 de junio del año pasado la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, en base a una causa que caratuló "desobediencia a la autoridad", ordenó un allanamiento a la casa de la periodista y el secuestro de sus dispositivos electrónicos, que luego recuperó.Al otro día del allanamiento, el asesor de Menores Pablo Cubillo la denunció por supuesta coacción de la niña Arcoiris.Actualmente,A pesar de ser una niña,"Pablo Cubillo. quien ignoró los audios desgravados ante escribano público en donde la niña relata varios episodios de abusos, quien presenció las veces que la niña le rogaba que no la llevaran con su papá mucho antes de que yo empezara a investigar el caso, quien protagonizó un audio que publicó la cuenta Ni Una Menos La Rioja donde se lo escucha a él coaccionando a la niña cuando se resistía a ir con su papá, diciéndole que si no iba con él corría el riesgo de no volver a verlo nunca más, en el marco de mi censura se le ocurrió pensar que había sido yo la razón por la que la niña ruega a los gritos no ir con su papá", señala."Mi vida cambió completamente, este abogado que lucra con la impunidad de abusadores llevó adelante una campaña calumniosa tan maliciosa que generó que padeciera muchísima violencia. Para mí pasó a ser algo común bloquear cuentas que me amenazan de muerte, no pude volver a salir sola de mi casa porque la estrategia de esta persona fue direccionar discursos de odio contra la mamá de Arcoiris y contra todas las que creemos en el relato de la niña", lamento la periodista riojana.a trabajar, a la libertad de prensa, a su libertad de expresión, "y también los derechos de los ciudadanos que han sido estafados por la información falsa y los discursos de odio divulgados por la defensa de los presuntos abusadores que censuran a la periodista", aportan las abogadas Elida Barrera e Ivana Cattaneo que representan a Calvo.Además,en el mismo sentido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."Las denuncias de violencia de género contra ellos me las archivan, a pesar de las evidencias, no ven delito en la coacción que padezco, ni en las lesiones que todo esto genera, así que ellos violentan con total impunidad, sin perimetral que los restrinja, y el mensaje social refuerza la tradición de que es mejor no denunciar porque la justicia solo escucha a los agresores", sostiene.Junio es el mes del Ni Una Menos,Y Manuela, es una de ellas y brinda su testimonio.